El PP de León critica el cierre del Centro de Interpretación de las Tres Culturas de Puente Castro

El Centro de Interpretación de las Tres Culturas ubicado en el barrio de Puente Castro de la capital leonesa, que abrió sus puertas en febrero de 2019 cuando el Partido Popular gobernaba el municipio y que ya ha permanecido inoperativo en diversos momentos presenta ahora el siguiente aviso: ‘Temporalmente cerrado. Rogamos disculpen las molestias. Gracias’. “Este museo ubicado en la entrada a la ciudad sufre la mala gestión del equipo de gobierno de José Antonio Diez, que no es capaz de mantenerlo abierto de forma permanente, en un nuevo ejemplo del descrédito de este alcalde y de su nulo interés por la cultura y el patrimonio leonés”, subrayó hoy el portavoz del PP, David Fernández.

El PP recuerdan que este proyecto mostraba la cultura pagana en su pasado romano, cristiana por el Centro de Recepción de Peregrinos que alberga -está situado en la iglesia de san Pedro Apóstol- y judía porque en Puente Castro se encuentra el epicentro de su asentamiento en la ciudad en la Alta Edad Media, el Castro Iudeorum.