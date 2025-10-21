Mañueco anuncia que volverán a presentar "cuantas veces sea necesario" los nuevos presupuestos

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que su Ejecutivo volverá a registrar “cuantas veces sea necesario" en las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, después de que la Mesa del parlamento no lo admitiera a trámite este martes. "Van a tener muy difícil evitar el debate y asumir su responsabilidad. Se van a tener que retratar. Van a tener que mojarse ante los presupuestos más altos y mejores de la historia", dijo a los socialistas.

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco avanzó que habrá un nuevo proyecto presupuestario durante su respuesta a la portavoz socialista, Patricia Gómez, quien le preguntó si va a seguir “abochornando” a Castilla y León, a lo que el presidente le respondió que era “sorprendente” que hablara de “bochorno” los que forman parte del “equipo de Cerdán y Ábalos", los dos exsecretarios de Organización del PSOE investigados por presunta corrupción, a los que además acusó de hacer “pandilla” con Vox para frenar el futuro de la Comunidad.

Asimismo, la portavoz socialista rechazó que Fernández Mañueco pudiera darles “lecciones” en algo, y menos en corrupción, tras lo que se está viendo en el último juicio sobre la 'trama Gürtel' que acaba de empezar y el de la trama eólica que se sigue en la Audiencia de Valladolid. Por ello, invitó al presidente a que se lea el informe de la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, que apoyaba la no admisión a trámite de los presupuestos, para que aprendiera derecho constitucional y que después convocara elecciones y se “marchase a su casa” por ser “donde mejor está”.