La abstención de PSOE, Soria Ya y XAV permite a Mañueco reiniciar sus Cuentas

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer por un estrecho margen un límite de gasto no financiero para 2026 de 14.183 millones de euros, que será la base del nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, que deberá registrar de nuevo la Junta tras inadmitirse el presentado la semana pasada. De esta forma, el voto favorable del Grupo Popular y los dos procuradores no adscritos —Ana Rosa Hernando y Javier Teira-, junto a la abstención de los socialistas, Soria YA y Por Ávila, permitieron que saliera adelante a pesar del ‘no’ de Vox, UPL, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, que previamente había anunciado un ‘sí’.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tomó la palabra para presentar el acuerdo adoptado por la Junta el pasado 9 de octubre y pedir el apoyo de la cámara a un ‘techo de gasto’ “realista y prudente”, que sostuvo abrirá el debate en torno a las “iniciativas” presupuestarias, si bien para ello se deberá registrar un nuevo proyecto de ley. “Tendemos la mano a todos los grupos”, dijo, para alcanzar un “buen acuerdo” ya que sostuvo los ciudadanos demandan “responsabilidad”.

Fernández Carriedo logró el “desafío” de aprobar el cuarto límite de gasto no financiero remitido a las Cortes en esta legislatura, lo que además sostuvo contribuye a generar “estabilidad y confianza” y ofrece “seguridad” en un contexto de “incertidumbre» y fragmentación política. Además, destacó que dejará un “mejor escenario” al gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para marzo del próximo año. El titular de Hacienda hizo una defensa de los presupuestos de 2026, que no se han admitido a trámite en las Cortes al no estar aprobado el ‘techo de gasto’ y avalada la sección 20 por la Mesa, si bien argumentó que se habían llevado al parlamento para facilitar el “debate” y la “transparencia”. De esta forma, recordó que pretenden garantizar el crecimiento y la creación de empleo, unos servicios públicos de “alta calidad” y apoyar al medio rural, además de reforzar el operativo de lucha contra incendios entre otras medidas para el campo, las familias o los jóvenes.

Fernández Carriedo explicó que la Junta elaboró el ‘techo de gasto’ con la “indefinición” sobre el objetivo de estabilidad para el próximo ejercicio y el calendario de recepción de las entregas a cuenta en 2026. Además, recordó que la Junta mantiene su oposición a la condonación de la deuda, ya que señaló Castilla y León necesita más financiación con una reforma del sistema aprobado en 2009.

El ‘techo de gasto’ de 14.183,28 millones se incrementa en 692 millones respecto al aprobado en 2025, lo que supone un 5,14 por ciento más y la cifra más alta desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud. Contempla unos ingresos no financieros de 14.122,12 millones, junto a los recursos asociados al déficit, que equivalen a 82,9 millones, al representar una décima del Producto Interior Bruto (PIB). A esta cantidad se le restan 21,73 millones de ajustes de contabilidad. Además, se ha calculado una ratio de la deuda inferior al 18,5 por ciento del PIB. La Junta incluye un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento del 2,2 por ciento, una previsión de tasa de paro del ocho por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 por ciento. Estas previsiones fueron avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

La popular Rosa Esteban Ayuso defendió el ‘sí’ al “rigor”, la “estabilidad” y a Castilla y León, que señaló “crece y avanza” porque hay un gobierno “serio”. Además, dio la “enhorabuena” al consejero de Hacienda por unos presupuestos que han molestado “muchísimo” a la oposición, que consideró actúa como “el perro del hortelano”. También, denunció la “pinza” de PSOE y Vox, su antiguo socio, por ser “cómplices del bloqueo” a las cuentas. “No está en juego el futuro del Partido Popular, que está avalado con creces su gestión, sino el futuro de Castilla y León”, dijo. También, la parlamentaria, secretaria de la Mesa, señaló que el presupuesto de las Cortes se debate y enmienda en el Hemiciclo, no en la Mesa, si bien está convocada una reunión para analizar mañana el anteproyecto de la sección 20. Además, añadió que la ley de acompañamiento es una norma “independiente” de las cuentas. Por ello, aseguró que el Grupo Popular apoya la “responsabilidad” y el futuro de la Comunidad, frente a la oposición a la que instó a negociar las enmiendas presupuestarias en la cámara.