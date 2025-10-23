1,7 millones para adaptar infraestructuras de uso público de espacios Red Natura 2000 en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la reparación y mejora de infraestructuras de uso público en varios espacios naturales protegidos de Segovia y León incluyendo monumentos y parques naturales. Las actuaciones se desarrollarán hasta 2027 y se enmarcan en un programa cofinanciado con fondos Feder que busca impulsar un turismo sostenible y de calidad, así como el desarrollo económico de las zonas rurales en todas las provincias de Castilla y León con una inversión global de más de 13 millones.

A la provincia de León se destinarán 1,7 millones de euros para actuaciones en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre; Parque Natural de Babia y Luna; Monumento Natural Las Médulas; Monumento Natural Lago de la Baña y Monumento Natural Lago de Truchillas.

Asimismo, en la provincia de Segovia se invertirán 524.524 euros para la mejora de las infraestructuras del Parque Natural Hoces del Río Duratón y del Parque Natural del Río Riaza, que se suman a las actuaciones ya licitadas anteriormente para el Parque Nacional de Guadarrama y Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama.

El objeto de los contratos es la mejora y reparación de elementos en áreas recreativas, aparcamiento, miradores, elementos etnográficos, refugios, vallas, señales, y pasarelas . También se actuará en senderos, caminos y rutas ciclistas, mediante podas, limpieza y desbroces, así como la ejecución y reparación de fuentes.