Santonja invita a Siega Verde a copiar del espejo de Atapuerca

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, invitó ayer al yacimiento rupestre de Siega Verde, en la provincia de Salamanca, a «mirarse en el espejo» de Atapuerca y, de este modo, fijar el enclave burgalés como modelo de gestión, durante su visita este mediodía al sitio arqueológico junto a parte del equipo de la Fundación Atapuerca, encabezado por su vicepresidente Eudald Carbonell y su directora general, Eva Manrique. Gonzalo Santonja insistió, en declaraciones recogidas por Ical, que el yacimiento de «Atapuerca es un modelo y para que ese modelo fructifique en Siega Verde era necesaria esta visita», en relación al encuentro celebrado hoy, en el que avanzó que el enclave salmantino dará un salto adelante. «Y lo mejor es que ese salto lo dé en coordinación que gente que ya lo dio hace muchísimos años», refirió.

Durante la visita realizada por el consejero, también participaron la vicepresidenta de la Fundación Siega Verde y alcaldesa de Villar de la Yegua, Lucía Salicio; el director gerente del Museo de la Evolución Humana, Rodrigo Alonso; y el codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, Andreu Ollé.

En Salamanca

Los participantes pudieron visitar Siega Verde, un yacimiento ubicado en la provincia de Salamanca, junto a la frontera con Portugal, a orillas del río Águeda, en la comarca del Campo de Argañán. Este lugar, que conserva grabados de hace unos 20.000 años, cuenta con un Centro de Interpretación y se extiende por los pueblos de Serranillo, Martillán y Castillejo de Martín Viejo. La Fundación Atapuerca organizó esta visita para su personal, con especial interés en quienes guían las visitas en los yacimientos de la sierra burgalesa y el Centro de Arqueología Experimental. La actividad permite intercambiar experiencias y metodologías entre dos Patrimonios Mundiales de CyL. Esta visita forma parte del programa de formación de científicos divulgadores que cuenta con la colaboración de Fundación «la Caixa».

