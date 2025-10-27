Amilivia defiende el cumplimiento del programa de digitalización de las aulas y la oposición ve “carencias” e "irregularidades"

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León presenta el Informe “Fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas del programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicio 2022”.Miriam Chacón



El presidente del Consejo Cuentas, Mario Amilivia, defendió hoy que la Consejería de Educación había cumplido el programa para digitalizar las aulas de Castilla y León con 49 millones de euros, procedentes de fondos europeos. Sin embargo, la oposición aseguró que existen “muchas carencias”, “irregularidades” y “desorden” en su despliegue en la Comunidad, mientras el PP apuesta por ver el “vaso medio lleno”.

En su comparecencia en las Cortes, Amilivia sostuvo que Educación ha cumplido las obligaciones y condiciones aplicables al Plan de Digitalización que debe ejecutarse hasta el 31 de diciembre de este año. Así se recoge, según el presidente del Consejo de Cuentas, en la fiscalización conjunta hecha con el Tribunal de Cuentas, correspondiente al año 2022.

No obstante, Amilivia señaló que Educación debería garantizar, en futuros programas, una distribución “equitativa” de los recursos entre los centros públicos y los privados concertados, así como aplicar medidas para tener un conocimiento “más detallado y preciso” del grado de digitalización de las aulas para poder planificar futuras iniciativas.

La ‘popular’ María Ángeles Prieto apostó por ver el “vaso medio lleno” y defendió que el programa ha “avanzado bien”, porque se han instalado más portátiles de los previstos y entregado más pantallas digitales de las comprometidas, si bien precisó que todavía no ha llegado la “fecha límite”. No obstante, reconoció la necesidad de mejorar en áreas como la transparencia, si bien precisó que la Comunidad fue la primera en iniciar la ejecución de los fondos europeos.

El socialista Jesús Guerrero puso el acento en las 27 conclusiones críticas de Cuentas, lo que señaló refleja las “muchas carencias” del programa. También señaló que no se han tenido en cuenta los criterios de vulnerabilidad y brecha digital en el reparto de medios. Además, denunció que se haya dejado fuera a los centros privados concertados y que se hayan incluido a las escuelas infantiles, sin adaptar los equipos. “La Consejería tiene la piel muy fina”, dijo porque sólo le gustan, en su opinión, los “parabienes”.

Desde Vox, Susana Suárez aseguró que Educación no cumple con todos los centros “por igual”, ya que denunció se ha dejado fuera a los privados concertados de la Comunidad, mientras incluía a otros no previstos en este programa, por lo que pidió “rigurosidad” a la Consejería. También, señaló que se han producido “irregularidades” ya que explicó no se han seguido algunos criterios en el reparto de recursos, como el de vulnerabilidad.

En nombre de UPL-Soria YA, Alicia Gallego expresó su sorpresa por que se haga énfasis en el “desorden” generado por la Consejería de Educación a la hora de aportar datos para verificar el cumplimiento de las directrices del programa. En su opinión, algunos centros siguen siendo “perjudicados” y citó los fallos registrados en Sahagún o San Andrés del Rabanedo (León).

Auditoría con el Tribunal de Cuentas

El informe, una fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas, señala que la Consejería de Educación ha cumplido con las obligaciones y condiciones del programa para la digitalización del ecosistema educativo, si bien recomienda incorporar en los mecanismos de verificación la identificación de las aulas digitales constituidas en cada centro objeto de financiación.

El programa, con un presupuesto de 49 millones de euros, se implementa a través de tres actuaciones: dotación de dispositivos portátiles para reducir de la brecha digital en el alumnado; instalación del sistema digital interactivo en aulas de centros educativos; y capacitación técnica del profesorado

De esta forma, en las dos primeras actuaciones se superará la cobertura del objetivo final a 31 de diciembre de 2025, con 18.269 portátiles entregados y 13.442 pantallas digitales interactivas instaladas. En las tres actuaciones no se incluyó a los centros privados concertados y se asignaron recursos a 35 escuelas de educación infantil y otros centros que no estaban contemplados como beneficiarios en el programa.