Mañueco llama a CyL a la causa de ser una de las «mejores» comunidades para vivir

Alfonso Fernández Mañueco hizo ayer un llamamiento a su partido, pero también al conjunto de la sociedad, para que se unan a la “causa” de convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades donde vivir, trabajar o formar una familia. Se trata, dijo, de una “meta común” y de una ambición “colectiva”, no sólo de mejorar posiciones en un ranking. “Aquí hay rumbo, juntos podemos llegar más lejos, tanto en la Comunidad, como en España», expresó. Fernández Mañueco presentó este proyecto político en su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP en el inicio de la precampaña de las elecciones autonómicas y con las que que abrió el “camino” para lograr “entre todos” este objetivo que prometió cumplirá, lo que fue respondido con “ole” por parte de una de las asistentes. “Aquí somos más de nueces que de ruido, somos de muchas nueces”, dijo el dirigente ‘popular’ cuando llega a su fin una legislatura de “buena gestión”, “eficaz y útil” para las personas de Castilla y León.

“Queremos llegar más lejos», señaló Mañueco, quien insistió en convertir a CyL en una de las tres mejores comunidades para vivir, no por “vanidad”, sino por “justicia”, porque aseguró se lo merecen los jóvenes que buscan oportunidades, las familias que necesitan “estabilidad”, los emprendedores que levantan cada día la “persiana” de su negocio o aquellos que cultivan la tierra o prestar servicios, como la educación o la sanidad.

En ese sentido, el presidente del PPCyL presentó una Comunidad “viva, con “presente y futuro”, pero también un “modelo de eficacia, diálogo y orgullo compartido en España». De esta forma, señaló que su partido tienen que seguir demostrando que no solo gestiona, sino que también lidera, por lo que avanzó que en noviembre presentarán los indicadores que verificarán, de forma ”transparente y abierta a todos», los avances de la Comunidad, porque lo que “no se mide, se pierde”. “Que la gente sepa en qué estamos, cómo vamos y qué resultados obtenemos”, dijo.

“Frente a los no anuncios de Sánchez — añadió— CyL estará entre las tres mejores comunidades, no porque se lo proponga el PP, sino porque lo harán “entre todos”, ya que señaló los resultados “valen más que un discurso”. “Lo nuestro es cumplir y yo os doy mi palabra. Lo voy a cumplir”, sostuvo el presidente de la Junta quien recordó que la Comunidad es la primera en educación, dependencia y servicios sociales y la segunda, en sanidad.

“Ahora debemos ir mas allá porque conformarse sería una forma de rendirse. Aquí en CyL nunca nos rendimos», agregó el presidente quien argumentó que “solo con ambición” se logrará que la Comunidad mantenga el “pulso” y “siga latiendo”. “Castilla y León no se levanta desde los despachos, sino desde cada pueblo o ciudad y de la mano de los que emprende», mantuvo. Fernández Mañueco señaló que “frente a los que prefieren el ruido, las frases vacías o los gestos sin fondos”, el PP apuesta por “crecer, innovar y generar oportunidades en el futuro”, y advirtió que esto sólo convierte la política en “espectáculo, protege la inacción” y oculta la falta de proyecto». «Nosotros creemos en la política que cambia la vida, que deja huella».

