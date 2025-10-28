Un protocolo público-privado aumenta la financiación empresarial con 200 millones

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León, a través de un protocolo de colaboración entre el Gobierno autonómico, la sociedad de inversiones Sodical y cinco entidades de inversión privada, aumentará la financiación empresarial con 200 millones de euros -75 a través de Sodical y 125 de los grupos empresariales-.

El objetivo de dicha iniciativa es identificar, analizar y convertir en viables proyectos empresariales que se desarrollen en la Comunidad, facilitando su financiación y contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo, de la mano de un acuerdo que cuenta con una duración inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.

Además, se abre la opción a que se adhieran nuevas entidades a las que ya han firmado el protocolo: 3-Guntinver, Eguía Group, Govera Inversiones, Orilla Asset Managemente y Vigainvest, todas ellas vinculadas a Castilla y León o con inversiones en la Comunidad.

Así lo ha detallado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la firma del acuerdo, que se extiende a proyectos de cualquier sector económico y tipología que se desarrollen en Castilla y León, los cuales pueden ser elegidos por los participantes, "con absoluta flexibilidad".

Está abierto tanto a proyectos para empresas de nueva creación o con una antigüedad menor a tres años, como a iniciativas de ampliación, modernización o transformación de compañías ya existentes cuya actividad sea técnica, económica y financieramente viable, y la financiación se destinará a cubrir necesidades tanto de inversión como circulante.

Por tanto, las modalidades de inversión permiten una participación independiente, y cada parte decidirá su implicación según sus propios criterios.

En el caso de Sodical, aportará financiación mediante préstamos participativos o capital, mientras que los inversores privados emplearán el instrumento financiero que consideren más adecuado.

El protocolo se enmarca dentro de la estrategia de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) y Sodical, para apoyar la expansión de sociedades existentes, o la creación de otras nuevas en la comunidad.

Ginés Clemente, de Govera Inversiones, ha asegurado que este acuerdo les permite "dar un paso más en el compromiso por hacer crecer a la comunidad fortaleciendo el tejido empresarial, no solo aportando recursos económicos a nuevas empresas, sino experiencia e ilusión".

Por su parte, el director del departamento financiero de Sodical, Carlos Martín Tobalina, ha explicado que los "tiquets de entrada de esta sociedad comprenden desde los 7.000 euros a los 5 millones para cada proyecto que se elija, y estará a disposición de todos los inversores y para todos los sectores".

Además ha destacado que esos 200 millones de inversión, es solo un "20 o 25 % de lo que se puede generar, ya que las expectativas apuntan a 600-800 millones de euros con esos proyectos empresariales de presente y también de futuro".

"Se trata de un protocolo único en España que va a atraer ahorro a los proyectos empresariales de Castilla y León que capta la Junta y se reinvierte en empresas tractoras, lo que favorece ese crecimiento del tejido empresarial, la productividad y la competitividad", ha concluido.

Entre 2017 y 2025 se han formalizado 286 operaciones que han movilizado una inversión total en proyectos de 1.416 millones, de los que 384,1 correspondieron a la inversión directa de Sodical, y que ahora podrán verse aumentadas a través de este acuerdo público-privado, lo que también repercutirá en el empleo.