Mañueco reitera que agotará legislatura con o sin Cuentas: «Cumplo mi palabra»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y de PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que agotará la legislatura se aprueben o no los nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026, cuyo debate —recordó— coincidirá con el final de su mandato, tal y como había comprometido. «Cumplo mi palabra», dijo, para reiterar que las próximas elecciones autonómicas tendrán lugar en marzo del próximo año.

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, Fernández Mañueco aseguró en declaraciones recogidas por Ical que es «razonable» agotar la legislatura en Castilla y León, después de que este lunes la presidenta de Extremadura, la «popular» María Guardiola, convocara elecciones anticipadas para el 21 de diciembre al no contar con los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos.

Al respecto, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León aseguró que Guardiola «acierta» al convocar a los extremeños a las urnas si considera que Vox, inicialmente su socio, y el PSOE le hacen «pinza». De hecho, Fernández Mañueco aseguró que esto también ocurre en Castilla y León, donde señaló que ambos partidos han sacado adelante una ley «chapucera», en referencia a la reforma de la norma de Publicidad Institucional, y han coincidido en casi un centenar de votaciones en las Cortes.

Sin embargo, Fernández Mañueco destacó que su gobierno ha logrado sacar adelante el límite de gasto no financiero de 2026 y se ha remitido a las Cortes el nuevo proyecto de presupuestos para que haya un debate parlamentario y una «explicación» de las cuentas, que señaló recogen «cosas novedosas» como el bono para 100.000 autónomos, la bonificación de peajes para usuarios recurrentes o más ayudas por el nacimiento de hijos.

En ese sentido, el presidente de la Junta defendió que son unos «buenos presupuestos» y garantizó que harán «todos los esfuerzos» para que se aprueben, algo que no descartó por completo, ya que señaló hace unas semanas «nadie daba un duro» por el «techo de gasto» y fue ratificado la semana pasada. «Vamos a esperar a ver qué ocurre», dijo Fernández Mañueco sobre las nuevas cuentas que insistió son el «primer paso» para convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades autónomas.

De hecho, aprovechó para explicar en directo su nuevo proyecto político que lleva por lema «menos ruido y más nueces» con el objetivo de colocar a la Comunidad «entre las tres mejores», tras liderar los indicadores en educación, servicios sociales o dependencia y ser los segundos en sanidad.