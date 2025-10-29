ICAMCYL y la Universidad de Oviedo impulsan la investigación en materias primas críticas

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La Universidad de Oviedo y la Fundación ICAMCyL (Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León) han firmado este martes un convenio de colaboración para potenciar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de las materias primas críticas y estratégicas.

Con este convenio, ambas entidades se comprometen a impulsar proyectos conjuntos de investigación e innovación en minería sostenible, economía circular y transformación de materiales avanzados, con el objetivo de "fortalecer la competitividad del noroeste español y contribuir a la autonomía estratégica europea".

Según ha informado la institución académica, el acuerdo consolida una relación activa desde el año 2018 entre ambas entidades, mediante la participación conjunta en proyectos europeos en el programa 'Horizon Europe' y otras iniciativas comunitarias dirigidas al desarrollo de tecnologías y avances en materia de sostenibilidad, procesamiento de materias primas, así como la investigación en materiales avanzados.

El acto de firma ha estado presente el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el director general de ICAMCYL, Santiago Cuesta-López, quienes han estado acompañados por el director adjunto del centro, José Ramón Natal, y el director del Instituto de Investigación en Materias Primas de la institución académica asturiana, Juan María Menéndez, quien trabaja con la Fundación en el impulso para la creación de un hub de materias primas críticas y estratégicas en el noroeste de la Península.

Durante la firma del convenio, el rector ha subrayado la relevancia de este tipo de colaboraciones en la estrategia de potenciar la transferencia de conocimiento entre la universidad y el sector productivo.

En este sentido, Villaverde ha insistido en que solo mediante una "relación estrecha" con la empresa se puede "transformar la investigación en innovación real, capaz de generar desarrollo económico y social".

Por su parte, el director general de ICAMCYL ha apuntado que la situación geopolítica actual "obliga a actuar con visión de futuro" y este tipo de colaboraciones "son un pilar para la reindustrialización y la independencia de España en sectores estratégicos".

Uno de los objetivos del convenio es optar a financiación europea, desarrollar nuevas tecnologías y fomentar la formación de talento especializado en materias primas y sostenibilidad industrial.

Además, incluye la organización de seminarios, conferencias y proyectos de investigación conjuntos, así como la creación de programas formativos que faciliten la participación de estudiantes de grado, máster y doctorado en proyectos de innovación industrial y transición justa. EFE

