Movilidad destinará 131 millones a la gestión inteligente de carreteras

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha avanzado que la Junta reforzará el próximo año su compromiso con la transformación de la red autonómica de carreteras mediante la «innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad», con una inversión prevista de 131 millones de euros incluidos para este fin en el Proyecto de presupuestos de 2026. En este sentido, Sanz Merino ha detallado que la Junta trabaja en un modelo digital integral de la red autonómica, que abarca más de 11.500 kilómetros de carreteras y que podrá visualizarse y controlarse a través de una plataforma inteligente de mantenimiento. Esta herramienta, en la que la Consejería ha invertido cerca de dos millones de euros, integra información geométrica, vídeos esféricos y datos de activos para mejorar la conservación, la operatividad y la seguridad de las vías. «Las carreteras ya no son elementos pasivos destinados solo a soportar tráfico; son infraestructuras vivas, capaces de ofrecer datos en tiempo real para optimizar la gestión y la seguridad», ha afirmado el consejero, quien ha subrayado que la conectividad y la digitalización contribuyen también a una movilidad más sostenible y eficiente. Entre las iniciativas destacadas, Sanz Merino ha aludido al proyecto Territorio Rural Inteligente, que permite a las administraciones públicas monitorizar sensores para la gestión de servicios y la vialidad invernal, un punto en el que y ha detallado que actualmente, Castilla y León cuenta con 127 sensores operativos —y otros 18 en instalación— que informan en tiempo real del volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera, así como de las condiciones meteorológicas o la temperatura de la calzada. El consejero ha resaltado también la implantación de sistemas de señalización inteligente para alertar de la presencia de fauna salvaje en la calzada, distribuidos en las provincias de León, Palencia, Burgos y Soria. «Los resultados son muy satisfactorios: la siniestralidad en estos puntos se ha reducido en un 22 por ciento desde su puesta en marcha», ha destacado.

