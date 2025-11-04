CyL crece un 2,5%, tres décimas menos que la media nacional

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León creció un 2,5 por ciento durante el tercer trimestre en tasa interanual, lo que supone el tercer menor aumento de todo el país y tres décimas por debajo de la media del conjunto de España. Además, calcula un incremento intertrimestral del 0,6 por ciento en la Comunidad, igual que la media nacional, según la estimación del PIB de las comunidades autónomas mediante la metodología denominada Metcap, creada por la institución. Canarias es la que más crece (3,5 por ciento), seguida de Andalucía y Baleares (3,2). El incremento más débil se registra en País Vasco, con una tasa de variación del 2,2 por ciento, seguida de Asturias (2,3 por ciento). A continuación se sitúan Galicia, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, todas con un crecimiento del 2,5 por ciento. La media de España fue del 2,8 por ciento.

La AIReF explica en un comunicado difundido por Ical que la metodología cuantitativa utilizada combina tres tipos de información estadística disponible para el análisis regional: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).

De esta forma, “se combina la rapidez y actualidad de los indicadores de coyuntura, la información estructural proporcionada por la CRE y la referencia nacional trimestral que asegura la consistencia de las estimaciones regionales individuales”.