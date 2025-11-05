Va con muletas a un atraco con una pistola falsa y le detienen durante la huida

Publicado por Efe Zamora Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un intento de atraco en un concesionario de vehículos de las afueras de Zamora para el que utilizó una pistola simulada y luego huyó a pie del lugar, pese a tenerque utilizar una muleta.

El hombre, de unos 60 años, nacionalidad española y con numerosos antecedentes por diversos delitos, tenía una cojera que le hacía andar valiéndose de una muleta, lo que no le impidió huir a pie antes de ser detenido por una patrulla, según ha informado el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido.

Los hechos se produjeron este lunes por la tarde en un concesionario del corredor de Roales, una carretera de acceso a la ciudad desde el norte, a la altura del término municipal de Valcabado, un pueblo del alfoz de la capital zamorana.

El hombre fue detenido por una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Carbajales de Alba como supuesto autor de un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, para el que utilizó una pistola de balines como si fuera un arma de fuego real más peligrosa para amenazar en el concesionario de coches.