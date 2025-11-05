CyL sólo aporta una gran fortuna a la lista Forbes de los cien más ricos de España dominada por empresarios octogenarios

Publicado por Efe Redacción Creado: Actualizado:

Sólo una gran fortuna de las cien mayores de España es de Castilla y León y como en años anteriores corresponde al empresario segoviano Jesús Núñez Velázquez y familia, fundador de la universidad Alfonso X el Sabio y propietario de Gesbolsa, que con 1.500 millones figura en el puesto 29 de la lista Forbes nacional.

La lista de los cien españoles más ricos de este 2025 recoge que Núñez y el resto de su familia son los propietarios de la empresa Gesbolsa Inversiones, registrada en la CNMV. A través de esta sociedad gestionan activos inmobiliarios y financieros, aunque la mayor parte de su patrimonio se lo deben a la venta de la Universidad Alfonso X el Sabio en el 2019. Jesús Núñez ha estado siempre vinculado al sector educativo, lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

La lista de este 2025 refleja que 28 octogenarios poseen más de la mitad de la fortuna acumulada por las cien personas más ricas de España, tienen una edad media de 84,5 años y, lo más preocupante según Forbes, es que el origen de su riqueza viene de una economía del siglo XX operando en pleno siglo XXI. «No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro», explica esa publicación.

Según el listado de Forbes actualizado ayer, las cien mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros de patrimonio, casi un 7 % más que el año pasado, lo que supone un incremento notable, pero que esconde una concentración generacional «sin precedentes». En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación. En contraste, en EE UU el 60 % de los más ricos crearon su fortuna en las últimas tres décadas; en China, prácticamente toda su lista de multimillonarios surgió después del año 2000. En España, ese porcentaje es inferior al 10 % y sólo hay 7 personas en el listado con menos de 50 años.

Mientras no se generen nuevos creadores de riqueza, España se enfrenta «a la mayor transferencia patrimonial» de su historia: en la próxima década, una parte significativa de esa riqueza cambiará de manos «por razones biológicas, obvias e inevitables».

Amancio Ortega (89 años), fundador y accionista mayoritario de Inditex, es un año más el hombre más rico de España. Acumula 109.900 millones, pero con un "golpe" este año de casi 10.300 millones menos que en 2024.

La fortuna de Ortega se ha reducido un 8,6 %. Las causas principales han sido la corrección bursátil de Inditex (ha caído algo más de un 8 % y casi un 4 % desde enero) y el enfriamiento del sector textil.

El fundador de Inditex representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos. Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas.

Además, el multimillonario gallego, que controla su patrimonio a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, ha reingresado en el 'top 10' 2025 de la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos, hasta el noveno puesto.

Ortega baja, Roig sube, Del Pino consolida

Mientras la fortuna de Ortega se atenúa, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y tercero en la lista Forbes, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado, y Juan Roig (Mercadona; cuarto) también emerge.

Roig ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (un 36,7 % más).

Por clanes familiares, Sandra Ortega (Inditex) también ajusta cifras, con 10.000 millones frente a los 10.390 millones del ejercicio anterior. Entre padre e hija suman más de 120.000 millones, casi la mitad del total de la lista.

En general y como concluye el informe, los ricos no han dejado de ganar dinero, aunque lo consiguen en otros sitios.

Madrid y Cataluña, los principales polos y Galicia da el golpe

Madrid y Cataluña vuelven a situarse como los principales polos de concentración de riqueza, con la capital como epicentro financiero del país.

Madrid encabeza el ranking en número de millonarios (29), con una riqueza media de 1.613 millones y 29 posiciones en la lista que aportan 40 grandes fortunas, para acumular 46.788 millones.

Cataluña se mantiene en segunda posición con 28 fortunas, que acumulan 29.723 millones y una riqueza media de 1.062 millones.

Pero la gran revelación del año, según el informe, es Galicia, con 7 grandes fortunas que concentran 129.850 millones, lo que la convierte en la comunidad con la mayor riqueza media individual, con 18.550 millones por persona.