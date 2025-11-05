La Junta sobre el estatuto del becario: “La ministra invita pero pagan las empresas”

Publicado por EFE Segovia Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha criticado este miércoles el proyecto del nuevo estatuto del becario impulsado por el Gobierno central al considerar que “la ministra de Trabajo invita y luego pagan las empresas y las universidades”.

Durante la inauguración de las terceras Jornadas Técnicas de Orientación Profesional para el Empleo que se celebran en la iglesia de San Juan de los Caballeros, García ha advertido de que el texto “carece de diálogo social” y ha subrayado que tanto el tejido empresarial como las universidades “se han manifestado en contra porque supone un coste añadido”.

“Castilla y León ha presentado alegaciones al estatuto del becario, fundamentalmente por la falta de diálogo social. No se ha contado con las empresas ni con las universidades”, ha señalado la consejera, quien ha insistido en que la norma, tal y como está planteada, “puede derivar en una reducción de becas y oportunidades laborales, al desincentivar su oferta en el momento en que se convierte en un coste”.

García ha añadido que el Ejecutivo autonómico espera que se escuchen las alegaciones y que el texto final se elabore de forma conjunta con los agentes implicados.

Por otra parte, en su intervención la consejera ha destacado los datos positivos del mercado laboral de la comunidad, con una tasa de paro del 5,4 por ciento en Segovia, “casi cinco puntos por debajo de la media nacional”, y ha subrayado que en lo que va de legislatura Castilla y León cuenta con “más de 55.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social y casi 29.000 desempleados menos”.

Entre los retos pendientes, García ha mencionado la necesidad de atender a los colectivos con mayores dificultades de inserción, como los mayores de 45 años, que representan el 60 por ciento de los desempleados en la Comunidad y de “corregir los desajustes entre la oferta y la demanda laboral” en sectores como la construcción o la hostelería.

Asimismo, ha destacado el trabajo de modernización del Servicio Público de Empleo (ECyL), que incluye la implantación de herramientas digitales y el uso de inteligencia artificial para mejorar la atención, con 132.000 usuarios activos en su aplicación móvil.

En relación con el Plan Territorial de Fomento de Segovia, García ha avanzado que “antes de que finalice el año estará aprobado”, tras concluir la fase de información pública y los trámites de colaboración con las distintas administraciones.

Las jornadas, organizadas por organizadas por el Centro de Orientación y Evaluación de Castilla y León) con la colaboración del Servicio Público de Empleo, reúnen a técnicos y especialistas en orientación laboral, y abordan los desafíos del empleo y la empleabilidad en la comunidad, con talleres y ponencias dedicadas a la innovación en las políticas activas de empleo.