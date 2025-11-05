Una plataforma digital aunará recursos y actividades de administraciones para luchar contra la soledad no deseada en CyL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta pondrá en marcha antes de que acabe el año la plataforma digital 'Enac' que, "en tiempo real", pondrá a disposición de los usuarios "todos los recursos, apoyos y actividades" de las diferentes administraciones con el objetivo de luchar contra la soledad no deseada.

Así lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, minutos antes de inaugurar la jornada sociosanitaria Senda Castilla y León 'Miradas de la soledad' que se celebra en Valladolid

"Nos preocupan las personas mayores, son una de nuestras prioridades. Tenemos un compromiso real con ellas y el ejemplo es la puesta en marcha del Plan de Prevención del Aislamiento Social y de la Soledad, el desarrollo de las actuaciones y, sobre todo, no quedarnos aquí y seguir implementando nuevas medidas para el futuro", ha abundado.

La también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la soledad no deseada es un tema que "preocupa" y en el que llevan trabajando "muchos años" en una Comunidad con más de 161.000 personas mayores de 65 años que reside en el mundo rural.

En este contexto ha situado el mencionado plan que pretende "enfrentar los nuevos retos", que se implementó en el 2022 y que tiene en este año su horizonte. "El balance de estos cuatro años ha sido muy positivo. Hemos hecho mucho y hay que seguir haciendo porque precisamente lo que nos hemos dado cuenta es que se da un salto y pasamos de una soledad no deseada a una soledad cronificada. Personas que ni siquiera en algunas situaciones quieren salir de su hogar", ha abundado.

Blanco ha recordado que se han destinado más de 100 millones de euros a este plan que está enfocado sobre todo en tres ejes fundamentales. "Por un lado una apuesta por nuestro mundo rural, una apuesta por las nuevas tecnologías y muy importante considerar la soledad no deseada como una situación que por sí misma te de acceso a los recursos del servicio social del sistema de atención a las personas", ha añadido.

Entre las acciones puestas en marcha, Blanco ha recordado la Red Amiga, formada por 81 entidades presentes en todo el territorio que ayudan a detectar las situaciones de soledad. También el teléfono 'Cerca de ti', que en este tiempo ha recibido 1.324 llamadas, de las que 153 se han derivado a atención precisamente a los servicios sociales al detectar esa "soledad cronificada".

Al hilo de estas palabras, la consejera ha recordado que también se trabaja en "transformar los recursos" para "detectar y atender" este tipo de situaciones a través de los equipos de promoción de la autonomía personal, "35 en todo el territorio", de la teleasistencia avanzada, "con más de 62.000 usuarios", o a través de "nuevos recursos" como las cenas de Navidad que se abren en las residencias a las personas de fuera que tenían situación de soledad o el cambio de las bañeras por platos de ducha, "algo muy demandado por las personas mayores".