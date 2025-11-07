El PP teme que Treviño entre en el juego de apoyos de Sánchez con el nacionalismo

Publicado por Agencias Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Burgos, y presidente del PP en la provincia, Borja Suárez, teme que el debate sobre la anexión a Álava del enclave burgalés de Treviño entre en el juego de apoyos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse como presidente del Gobierno con el nacionalismo vasco. “Es alarmante la nueva intención del nacionalismo vasco, que dice que la ventana para segregar un territorio es Pedro Sánchez”, ha indicado Suárez a preguntas de los periodistas después de que el diputado general de Álava, Ramiro González, haya vuelto a insistir en que los convenios con la Diputación de Burgos son «una vía temporal» previa a la anexión. Suárez ha insistido en que Castilla y León sufre las consecuencias de los “privilegios” que se otorgan al País Vasco, en materia energética o industrial, y por eso “temen” que “ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco”, el presidente Sánchez “haga cualquier temeridad”. El popular ha recordado que la fórmula para segregar territorios de Castilla y León está “negro sobre blanco” en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, amparado por la Constitución Española, y “cualquier proceso que se lo salte tendrá a Castilla y León delante”, ha afirmado. Suárez se ha referido también a Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Junta, al que ha pedido que explique si «va a estar con Castilla y León o con Pedro Sánchez y el nacionalismo vasco» porque en el debate sobre Treviño «se están jugando mucho».