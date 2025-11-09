La Junta confía a Indra la gestión de los resultados de las próximas autonómicas

Publicado por ICAL Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León pone en marcha la maquinaria electoral ante la cercanía de las autonómicas de marzo de 2026. Será Indra la que se encargará de la recogida, procesamiento y difusión de los resultados que arrojen las urnas el próximo año, tras hacerse con un contrato de 5,15 millones de euros al que le seguirán otros para el suministro de diferente material de papelería y servicios que sumarán otros 1,5 millones más. La Consejería de la Presidencia es la que coordinará todos los recursos, trámites y actuaciones necesarios de las duodécimas elecciones a las Cortes, que se celebrarán cuatro años después de las últimas del 13 de febrero de 2022, las primeras que se anticiparon respecto del calendario habitual y que han provocado que esta cita no coincida con las municipales como sucedía hasta entonces. De esta forma, Presidencia ya tiene cerrado el contrato de servicios de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones, que adjudicó mediante un procedimiento de negociado sin publicidad. El expediente se inició en julio y un mes después, en agosto, tras pasar por los servicios jurídicos, se autorizó la contratación por el Consejo de Gobierno, con cargo a los presupuestos de 2024, prorrogados para 2025. Este expediente ya adjudicado tiene un plazo de ejecución de cinco meses, que se extiende desde la convocatoria de las elecciones hasta dos meses después de la publicación de los resultados definitivos en el Bocyl.