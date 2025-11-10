Consejeros y oposición analizan esta semana en sus diez 'cara a cara' las cuentas

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Los consejeros de la Junta y los portavoces de los partidos con representación en las Cortes afrontan la próxima semana el primer análisis y debate del proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) de 2026. Los diez «cara a cara» previstos entre el lunes y viernes, en sesiones de mañana y tarde, anticipan lo que sucederá en la ronda de reuniones prevista entre el portavoz y titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con las distintas fuerzas políticas de la cámara.

La Sala Cortes de León será el lugar elegido para las comparecencias de los consejeros ante la Comisión de Hacienda y Economía de las Cortes, que comenzarán por lo general a las 10.00 y las 16.30 horas, con la excepción del jueves, que se iniciará a las 11.00 horas. Precisamente, la tramitación de las cuentas concentrará la próxima semana toda la actividad parlamentaria cuando faltan unos dos meses para que se agote la undécima legislatura.

Mañana, a partir de las 10.00 horas, inicia la ronda el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, por lo que será el primero en explicar los detalles del presupuesto, que afrontará el 20 de noviembre el debate de las enmiendas a la totalidad, que la oposición sopesa presentar. Además, está reservado el pleno del 22 y 23 de diciembre para la aprobación definitiva, tras el debate de las enmiendas parciales.

Tras el consejero de Economía y Hacienda, mañana a partir de las 16.30 horas, será el turno del titular de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. El martes comparecerán, por la mañana, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y por la tarde, el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el miércoles, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y el de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino. Además, el jueves, día en que se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, comparecerá a las 11.00 horas, y por la tarde, la vicepresidenta y titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Finalmente, el viernes, será el turno de la consejera de Educación, Rocío Lucas, y, en último lugar la de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. La Junta todavía no ha cursado de forma oficial las invitaciones para las reuniones previstas tras las comparecencias de los consejeros con los partidos con representación en la cámara. Será Fernández Carriedo, titular de Hacienda, el que lidere los contactos con los partidos para «escuchar» sus propuestas, incluso aunque se centren en otras cuestiones, y para pedirles que apoyen un «buen presupuesto» para 2026, año electoral.