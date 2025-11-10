Alfombra verde para una gigafactoría en Valladolid con 5.000 millones de inversión

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La unión de Gobierno, Junta y Ayuntamiento, una subvención de casi 54 millones o la modificación del uso del suelo son algunas de las bazas con las que cuenta Valladolid para que la empresa china Gotion High_Tech invierta 5.000 millones en montar una gigafactoría pionera en Europa que desarrolle la cadena completa de la producción de baterías. Se trata de un proyecto impulsado por la empresa eslovaca Inobat, de la que la firma china es accionista, que se beneficiaría del tejido industrial vinculado a la automoción implantado en la capital vallisoletana desde mediados del siglo pasado —con fábricas como Renault, Michelín y otras empresas dedicadas a los componentes— y de las comunicaciones de la ciudad con el centro y el norte de España. El objetivo de Gotion a través de Inobat, según las informaciones publicadas hasta ahora sobre el proyecto, es construir una gigafactoría que desarrolle la cadena completa del suministro de baterías para los coches eléctricos; que no sólo ensamble las partes, sino que produzca los ánodos y los cátodos que almacenan la energía, lo que garantizaría la construcción de las baterías sin importar aranceles ni vaivenes en los mercados internacionales. Reunión con el Gobierno Los tres niveles de la administración se han volcado para facilitar que estas instalaciones lleguen a suelo vallisoletano: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, se reunieron el pasado 31 de octubre con el presidente mundial de Gotion High Tech, Li Zhen, y su equipo en el Palacio de la Moncloa para trasladarle su apoyo. Previamente, el 8 de septiembre Sánchez anunció la adjudicación a la empresa Inobat de una subvención, enmarcada el PERTE VEC III, de 53,8 millones de euros y un préstamo de 456.000 euros para la puesta en marcha de una gran factoría de baterías en la capital del Pisuerga, que crearía 260 empleos directos y unos 500 indirectos. El ministerio de Industria — que concede las ayudas — apuntó que la inversión prevista para esta fábrica alcanza los 712 millones de euros y señaló que la planta alcanzará una producción de 32 GWh en 2027, con pleno rendimiento previsto para 2029. El proyecto viene de antes, ya que en el 2023 la responsable del área de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, viajó a Eslovaquia con el entonces alcalde de Valladolid Óscar Puente para reunirse con el consejero delegado de la empresa, Marian Bocek, y trasladar la idoneidad de la capital vallisoletana para la implantación de sus nuevas fábricas. Desde la Junta de Castilla y León, han explicado que siguen pendientes de este proyecto y mantienen su intención de facilitar al máximo la implantación