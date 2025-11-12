Familia incrementa su partida un 11,4%, hasta los 1.524 millones

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El proyecto de presupuestos de la Consejería de Familia para el próximo año se incrementa un 11,4 por ciento, hasta los 1.524 millones de euros, la cifra más alta de su historia, para consolidar un modelo innovador de Servicios Sociales «moderno y cercano», según destaca la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

La consejera resaltó que desde 2021, el presupuesto de Familia ha crecido el 41 por ciento, subida que demuestra el «firme compromiso» del Gobierno de Castilla y León con las políticas sociales y la atención a las personas, incrementando el gasto por habitante en Servicios Sociales de 448,1 euros a 592,5 euros, 44,4 euros más que la media estatal. Blanco aseguró que son unas cuentas que «garantizan derechos, promueve la igualdad y contribuye a una Castilla y León más justa, inclusiva y cohesionada, y apuntó que una de las «prioridades» de la Junta es el apoyo a las familias y el fomento de la natalidad, para lo que el próximo año está previsto un gasto de 179,21 millones de euros, es decir, un 84,6 por ciento más, 82,1 millones de euros más.

Así el Bono Nacimiento, con 20 millones de euros, duplicará las ayudas concedidas por hijo, pasando, en el caso de las máximas, de 2.500 a 5.000 euros, que ha beneficiado a 20.499 familias desde que se puso en marcha. Además, el Bono Concilia, con 11 millones de euros, mantendrá su apoyo a las familias que compatibilizan su vida laboral y personal, llegando a 13.376 beneficiarios al año, mientras que el nuevo Bono Infantil, dirigido a familias con menores de entre 4 y 12 años, para actividades fuera del horario escolar, educativas, culturales, formativas o deportivas, tendrá una dotación de 16 millones de euros y elevará significativamente los umbrales de renta para llegar a la práctica totalidad de las familias de la Comunidad que lo soliciten.

Además, Blanco remarcó que la protección a la infancia es una «política esencial» para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para lo que destinará 81,19 millones de euros, un 4,32 por ciento más que el año anterior y un 33,75 por ciento más desde que comenzó la legislatura. De este modo, se van a seguir impulsando los acogimientos familiares y modernizando los centros y servicios de atención a la infancia.

Cultura y Turismo

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, anunció que sus cuentas dispondrán de un presupuesto total de 221.868.666 euros, lo que supone un crecimiento del 3,35 por ciento respecto a 2024, una subida que achacó al aumento del crédito autónomo (en un 30,15 por ciento, hasta cerca de 41,5 millones más), que permite compensar la reducción de los fondos finalistas (que caen un 44 por ciento) por la desaparición progresiva de los fondos Next Generation. El presupuesto previsto para Políticas Culturales supera los 63,6 millones de euros (con un aumento del 11,94 por ciento), incluyendo la aportación a la Fundación Siglo (16,19 millones). Con estas cifras se pretende reforzar la inversión en archivos, bibliotecas y museos provinciales, con casi 14 millones de euros destinados a actividad, mantenimiento, mejora de instalaciones y otras actuaciones. A ello hay que añadir también la dotación destinada a los museos autonómicos, que alcanza los 7 millones de euros.

El consejero explicó que entre su objetivos prioritarios está el de «seguir fortaleciendo e incrementando la oferta cultural, y reforzar el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y edificios de los centros culturales de gestión autonómica». Así, apuntó que las nuevas cuentan conllevarán la ejecución del proyecto de ampliación del Museo de Burgos. También se refirió a la necesidad de impulsar el tejido de las industrias culturales de Castilla y León y del tejido asociativo.

Santonja tiene el objetivo de consolidar el nuevo modelo de gestión de bienes culturales, implicando a instituciones públicas y agentes