Pacma amenaza con convertir al toro de Medinaceli en el "nuevo Tordesillas"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) amenazó con convertir a Medinaceli en el “nuevo Tordesillas” y aseguró que la movilización social y la respuesta de organizaciones internaciones que luchan por los derechos de los animales está aumentando contra uno de los festejos taurinos más crueles de España.

El presidente nacional, Javier Luna, manifestó que, de no dejar de celebrarse el festejo en los próximos años, irá aumentando el número de personas que acudirán a Medinaceli, como ocurrió con el Toro de la Vega en Tordesillas hasta pararlo.

“La presión internacional también irá en aumento. Diferentes organizaciones internacionales apoyadas por celebridades mundiales se han puesto en contacto con PACMA para presionar y parar este festejo medieval donde se tortura al animal pudiéndole ocasionar la muerte, como ocurrió en 2022”, reseñó.

Este año, según Pacma, acudirán el doble de participantes a la concentración que el año pasado. Desde Madrid saldrán dos autobuses y está previsto que se desplacen desde diferentes puntos del país en sus propios coches. Paralelamente, desde la formación política continuará la batalla judicial en los tribunales hasta dar fin al festejo.

La fiesta del Toro Jubilo tendrá lugar este sábado 15 a partir de las de las 23.30 horas en la localidad de Medinaceli, tras la decisión del TSJCyL de levantar las medidas cautelares que impidieron, el pasado año, celebrar el festejo.