Agricultura presenta “el mayor presupuesto de los últimos 15 años” con 673 millones que se convierten en casi 1.600 con la PAC
El impulso de las infraestructuras rurales y regadíos, con 115 millones, y el fortalecimiento de la agroalimentación, con más de 168, destacan entre las partidas de inversión, que crecen un 17%
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural presentó hoy en las Cortes, a través de su titular, María González Corral, “el mayor presupuesto para el sector agrario de los últimos 15 años”, con 673 millones que se elevan hasta los 1.597 si se incluyen los fondos de la Política Agraria Común (PAC).
Así lo hizo saber la consejera, en declaraciones recogidas por Ical, durante la presentación del proyecto de cuentas de Agricultura ante la Comisión de Economía y Hacienda, en la que consideró estos presupuestos como “esenciales para el impulso y desarrollo” del sector agrario y agroalimentario de la Comunidad.
En ellos, terceros más altos en este proyecto de cuentas de la Junta tras Sanidad y Educación, destaca el impulso de las infraestructuras rurales y el regadío, a lo que se destinan 115,3 millones de euros, o el fortalecimiento del sector de la agroalimentación, con 168,4 millones, dentro de las partidas destinadas a inversión que superan los 509 millones de euros, un 17 por ciento más que en el último presupuesto aprobado.