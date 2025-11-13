El Centro de Hemoterapia y Hemodonación recibirá 22 millones para su actividad asistencial

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un gasto de 22.364.992 euros destinado a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), con un plazo de ejecución de un año, para el suministro a los centros hospitalarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de componentes sanguíneos y medicamentos hemoderivados, productos del banco de leche, del banco de tejidos y preparados biológicos.

El Chemcyl) es una fundación pública de la Comunidad con la consideración de servicio técnico de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, y se encarga cada año de cubrir los suministros que necesitarán los hospitales de Sacyl.

Con el presente encargo se estima que se va a distribuir a los hospitales públicos de Castilla y León, en función de sus necesidades, diferentes productos.

En concreto, suministrará componentes sanguíneos (concentrado de hematíes 91.152 unidades, mezcla de plaquetas 13.608 unidades, aféresis de plaquetas 2.585 unidades y en plasma fresco congelado 6.354 unidades); medicamentos hemoderivados (albúmina humana al 20 por cietno, 85.325 unidades; alfa-1-antitripsina 6.525 unidades; inmunoglobulina intravenosa 9.888 unidades; y factor VIII 576 unidades); leche humana pasteurizada (4.425 unidades), córneas y derivados (74 unidades), 81 membranas amnióticas y 3.500 unidades en colirios de suero autólogo.

La Consejería de Sanidad también encarga a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León la realización de las pruebas diagnósticas del Programa de Detección Precoz de Enfermedades Congénitas del recién nacido en Castilla y León (la denominada 'prueba del talón').

Para obtener todos estos componentes sanguíneos, el Chemcyl cuenta con personal y puntos de donación en toda la Comunidad, y con los laboratorios y equipos necesarios para analizar y procesar las donaciones.

Se dispone de puntos fijos de donación de sangre y plasma en la capital de cada provincia y en Ponferrada, y cada día se organizan colectas de donación repartidas por toda la geografía con el objetivo de acercar y facilitar la donación a la población. Así, cada año se recorren más de un millón de kilómetros por toda la geografía y se organizan más de 4.700 sesiones de donación.

Para la obtención de medicamentos hemoderivados plasmáticos existe un programa específico de extracción de plasma en la Comunidad a través de aféresis de plasma, realizando su actividad en los puntos fijos y en el autobús de donación de plasma (plasmoteca), con el fin de alcanzar el mayor grado de autosuficiencia para los centros de Castilla y León.