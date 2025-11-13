Aprobados 19,3 millones para los programas de conciliación 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación destinará 19.340.829 euros a la contratación de los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'.

El contrato abarca desde 2026 hasta 2028, con los días de ejecución del servicio los días lectivos del calendario escolar de los cursos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, con la posibilidad de su prórroga hasta 2029.

El programa 'Madrugadores' consiste en la apertura de los centros docentes públicos todos los días lectivos a partir de las 7.30 horas de la mañana y se dirige a los escolares de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. En el presente curso, se desarrolla en 410 centros educativos de Castilla y León con 14.236 usuarios.

Por su parte, 'Tardes en el Cole' comprende desde la finalización de las clases por las tardes en centros con jornada partida o la finalización de las actividades extraescolares en los centros con jornada continua, sin que la duración pueda superar en principio los 60 minutos. Este programa de conciliación de la vida familiar y laboral se lleva a cabo en 24 colegios de Castilla y León con 301 usuarios.

Para ambos programas, la Consejería de Educación establece un número determinado de monitores de acuerdo con la siguiente proporción: un monitor hasta 18 alumnos participantes, dos a partir de 18 -a los que se sumará otro adicional por cada 18 más- y un monitor hasta seis alumnos con necesidades educativas especiales. En este último caso, a partir de seis escolares se añadirá otro monitor adicional por cada seis alumnos.