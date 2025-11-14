Sanidad abrirá una nueva unidad de reproducción asistida en León

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad ampliará el próximo año la prestación de reproducción humana asistida, con la creación de tres nuevas unidades en León, Burgos y Salamanca, una vez que ha sido implantada la ampliación de la prestación, por encima de la cartera del Sistema Nacional de Salud, para las mujeres hasta 42 años, incluidas aquellas con hijos previos, y para los hombres hasta los 60 años. Esta es una de las principales novedades del capítulo de Atención Especializada, el de mayor peso en los presupuestos de la Consejería de Sanidad, cuyo proyecto se eleva a 3.049 millones de euros, y que ayer presentó en sede parlamentaria el responsable de esta área, Alejandro Vázquez.

Se consolidará y mejorará también la atención al ictus, una de las patologías con mayor impacto sanitario y social. Tras la implantación completa del «código ictus» y la creación de unidades específicas en todas las áreas de salud, incluidas El Bierzo, Ávila, Palencia y Zamora, la Consejería de Sanidad pondrá en marcha un nuevo software de apoyo a la interpretación de las exploraciones radiodiagnósticas y radiointervencionistas, para un abordaje más preciso y la mejora de la toma de decisiones.

La Consejería de Sanidad destinará más de 168,7 millones a obras y equipamiento de sus hospitales. En el de El Bierzo, una vez finalizadas este año las obras del Servicio de Rehabilitación, darán comienzo las obras para la nueva Unidad Satélite de Radioterapia, para la que ya se dispone de proyecto básico, mientras que en el Hospital de León, se iniciarán las obras para la nueva unidad de Reanimación (REA) que supondrá con una inversión superior a los siete millones y que permitirá la ampliación de puestos de UCI. Se realizarán obras para adecuar la unidad de Reproducción Humana Asistida.

En León está previsto el inicio de la obra de adecuación del espacio e instalaciones de la sala de necropsias del Hospital Monte San Isidro y mejoras como la adecuación del servicio de radiofarmacia del Hospital de León, y en el Hospital El Bierzo, se prevé llevar a cabo la renovación y sustitución de los ascensores y, una vez finalizada la obra de reforma del Servicio de Rehabilitación, proseguir con la mejora y actualización de los espacios ambulatorios de consultas externas de cardiología y medicina interna. Se ampliará y actualizará la radiofarmacia y la dotación de un equipo de braquiterapia del Hospital de León.

Sanidad dedicará cerca de 42 millones a la construcción, reforma y ampliación de 36 centros de salud. En la provincia de León, se prevé concluir las obras del nuevo Centro de Salud de Sahagún y licitar la Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud de Pinilla-San Andrés del Rabanedo. En el Centro de Salud José Aguado se iniciará una primera fase de reforma para mejorar y optimizar los espacios. Asimismo, se avanzará en las gestiones para poder licitar los Proyectos de los nuevos Centros de Salud de Villaquilambre y Ponferrada I, una vez que ambos municipios pongan a disposición de la Gerencia Regional de Salud las correspondientes parcelas. Y Toreno tendrá un equipo de rayos X.

La oposición rechazó ayer unas cuentas sin recursos que impiden, dijeron, avanzar a la sanidad pública y mejorar la prestación.PSOE, UPL y Vox criticaron la falta de inversión y la ausencia de medidas efectivas para reducir las listas de espera y garantizar la equidad.