Pollán pide combatir la corrupción con luz y taquígrafos y defiende que el contribuyente sepa qué se hace con su dinero

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha llamado a combatir la corrupción "con luz y taquígrafos", además de defender el derecho del contribuyente a saber "en qué se gasta su dinero".

Lo ha señalado durante la inauguración del Salón de Recepciones del Parlamento autonómico el I Seminario 'Integridad en el sector público y canales de denuncia', organizado por la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (Aiccyl), en una intervención centrada en la necesidad de reforzar la transparencia y la prevención frente a la corrupción en las instituciones públicas.

Durante su discurso, Pollán ha subrayado que "la corrupción ha de ser combatida, entre otros instrumentos, con luz y taquígrafos". "El honrado y sufrido contribuyente tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero", señala en declaraciones recogidas en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que "más vale prevenir que asistir al descrédito" de las instituciones, antes de que la "reputación de tantísimos servidores" públicos se vea afectada por la "desvergüenza de unas pocas manzanas podridas".

El presidente de las Cortes ha insistido en que la transparencia y el control ciudadano son "pilares esenciales" para preservar la "confianza" en las instituciones. "Desviar el foco de los escándalos, extendiendo sobre ellos un manto de silencio, es propio de organizaciones criminales", ha afirmado, para recalcar la importancia de garantizar sistemas de funcionamiento "que aseguren la independencia, la confidencialidad y la protección de los denunciantes".

Pollán ha destacado además que quien se atreva a denunciar "debe contar con el agradecimiento de toda la sociedad", para reclamar "mecanismos eficaces que protejan la identidad y los derechos de las personas informantes".

El I Seminario 'Integridad en el sector público y canales de denuncia' se celebra en el Salón de Recepciones de las Cortes, con el objetivo de generar "un espacio de reflexión técnica y de intercambio de experiencias entre responsables institucionales, expertos jurídicos, técnicos del sector público y otros agentes implicados".

Durante la jornada se abordan cuestiones esenciales como la estructura y funcionamiento de los sistemas internos de denuncia, su integración en los modelos de integridad institucional y las garantías necesarias para cumplir con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.