Mañueco se juega en las próximas 24 horas el futuro de sus Presupuestos

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que diseñó el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en la recta final de esta legislatura, siguen en el aire y se jugarán su futuro en las próximas 24 horas, cuando vence el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad. El proyecto para dotar a Castilla y León de unas nuevas cuentas el próximo ejercicio, cuando habrá elecciones autonómicas, no tiene garantizados los apoyos para continuar con su tramitación en las Cortes, pero tampoco hay definida una mayoría para tumbarlos. Y no sólo eso, el Grupo Parlamentario Vox retó ayer a Mañueco a aceptar sus propuestas en una declaración pública para evitar una enmienda a la totalidad. «Vamos a dar de plazo a la Junta de Castilla y León para que antes del lunes a las doce de las mañana el presidente salga haciendo una declaración pública diciendo que acepta estas medidas, dado que son las que están recogidas en el acuerdo del gobierno (de 2022)», dijo ayer el portavoz parlamentario de Vox, David Hierro.

Ayer concluyó la ronda de reuniones del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con los grupos y partidos con representación parlamentaria, lo que ha sumado un total de nueve horas de intercambio de opiniones, pero pocas certezas, más allá del rechazo rotundo del PSOE. Vox, el último en acudir, salió con «moderado optimismo», tras sentirse reconocido como socio «preferente» y encontrar en Castilla y León al «PP de Valencia», con el que negocian un nuevo gobierno.

De momento, las cuentas de 15.715,61 millones de euros tienen confirmada la enmienda a la totalidad del PSOE para que se devuelvan a la Junta y finalice su tramitación, así como del procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández, quien no participó en las reuniones de este viernes, y de Francisco Igea, que no fue convocado, ambos integrantes del Grupo Mixto. En cambio, sí tienen el apoyo «sin fisuras» del Grupo Popular que sostiene en minoría el Gobierno de Fernández Mañueco.

A partir de ahí, el escenario está abierto hasta que mañana a las 14 horas eche el cierre el registro de las Cortes y la Mesa se reúna para calificar las enmiendas a la totalidad, que se debatirán y votarán en bloque en el pleno previsto para el jueves, 20 de noviembre. Si se tumban, terminará la tramitación de las cuentas, que arrancó el pasado 27 de marzo tras enviarse por segunda vez al parlamento. De lo contrario, se abrirá la fase de las enmiendas parciales, lo que desembocará en el pleno final del 22 y 23 de diciembre.

De momento, Vox, el tercer partido de la cámara y cuyos votos pueden ser decisivos para armar mayorías a favor o en contra de los presupuestos, ha puesto como condición para no presentar una enmienda a la totalidad que el presidente de la Junta y el PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, asuma en una «declaración pública», antes del mediodía de mañana, las medidas que proponen los de Santiago Abascal, como son la retirada de las subvenciones a los sindicatos o la lucha contra la inmigración ilegal.

De momento la agenda pública del presidente de la Comunidad no recoge ningún acto oficial el lunes, si bien Fernández Carriedo ya ha adelantado que la Junta se siente identifica en el acuerdo de gobierno de 2022, suscrito por PP y Vox, que recogía once ejes y 32 medidas, si bien este pacto se dio por roto en julio de 2024, cuando el socio minoritario dejó el Ejecutivo y pasó a la oposición, lo que llevó a Fernández Mañueco a conformar un gobierno en solitario.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha rechazado firmar la enmienda a la totalidad del Mixto, y ha asegurado que su voto en el pleno del 20 de noviembre dependerá de que logre «algo» de lo planteado a la Junta, como son las mejoras en la sanidad o las comunicaciones de su provincia.

En términos similares, Ángel Ceña, de Soria YA, dejó la puerta abierta a cambio de que se eleve la inversión en su provincia hasta los 636 millones, mientras la UPL dejó claro su rechazo a las cuentas, aunque se dio este fin de semana para adoptar una decisión, puesto que comparte grupo con los «sorianistas» y la enmienda a la totalidad es conjunta, aunque eso no conllevará que el voto de ambos partidos sea el mismo.

La Mesa de las Cortes tiene previsto reunirse este lunes a las 14.15 horas para calificar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Al día siguiente el órgano de gobierno de la cámara, oída la Junta de Portavoces, ordenará el pleno del jueves, 20 de noviembre. Esta sesión monográfica sobre presupuestos se abre con la intervención del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien hará un último intento para sumar el apoyo de los grupos a las cuentas. A continuación, se debaten las enmiendas a la totalidad, con turnos a favor de los proponentes y en contra del PP. La votación, aunque haya más de una, será en bloque. En caso de que una mayoría parlamentaria saque adelante las enmiendas a la totalidad, el presupuesto será devuelto a la Junta y finalizará su tramitación en las Cortes.