Mañueco pide a los grupos parlamentarios que no paralicen los Presupuestos más altos de la historia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado hoy una declaración institucional en la que ha instado a todos los grupos parlamentarios a continuar negociando, desde una voluntad de diálogo y entendimiento, con el objetivo de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y permitir así que continúe su tramitación.

Después de que la Junta de Castilla y León haya mantenido un encuentro con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico y, tras constatar que no existen motivos de peso que avalen la presentación de una enmienda a la totalidad a estas cuentas, Fernández Mañueco ha pedido a las formaciones que retiren esta iniciativa y la sustituyan por enmiendas parciales al articulado. De este modo, podrán seguir avanzando las negociaciones y lograr un entendimiento.

En este contexto, el presidente del Ejecutivo autonómico ha valorado la actitud constructiva y las aportaciones de las distintas formaciones políticas durante los primeros encuentros mantenidos, a la vez que ha asegurado que hay margen de tiempo suficiente para alcanzar acuerdos que permitan aprobar estos Presupuestos, los más altos de la historia de la Comunidad.

Finalmente, ha apelado a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico a que sitúen a las personas de Castilla y León en el centro de la acción pública, actuando con responsabilidad y altura de miras y dejando al margen los cálculos a corto plazo y cualquier interés partidista o electoralista.