Buscyl: el gran éxito del transporte gratuito en Castilla y León

Publicado por EFE Zamora Creado: Actualizado:

El presidente del la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha certificado el "gran éxito" de la tarjeta Buscyl de transporte interurbano de viajeros sin coste para residentes en la Comunidad en las rutas autonómicas y provinciales, con 2,3 millones de viajes gratuitos desde su implantación.

Fernández Mañueco, que ha visitado en Benavente (Zamora), las obras de remodelación de la estación de autobuses de esa localidad, ha indicado que en apenas cinco meses se han alcanzado más de 520.000 usuarios de esa tarjeta que da derecho a viajar gratis en 2.600 rutas de autobuses cuyas concesiones dependen de la Administración autonómica.

Con esa iniciativa, ha expuesto el presidente autonómico, se busca "fomentar movilidad sostenible", facilitar el ahorro del coste de los viajes a las familias y lograr "un equilibrio territorial, especialmente en el mundo rural".

Para el titular del Ejecutivo de Castilla y León, esa iniciativa y el "impulso al transporte público" suponen una apuesta del Gobierno autonómico "por la igualdad de oportunidades y el progreso de la sociedad y las personas".

Fernández Mañueco ha visitado junto a la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la estación de esa localidad después de la remodelación acometida de más de un millón de euros, que se enmarca dentro del plan autonómico de 40 millones destinados a modernizar ese tipo de infraestructuras en el conjunto de la comunidad.

La estación benaventana, que a partir de ahora pasará a denominarse 'Concordia de Benavente' en recuerdo del tratado firmado en el año 1230 en esa ciudad por el que se unieron los reinos de León y de Castilla, ha mejorado en accesibilidad y sostenibilidad con unas obras de las que disfrutarán los más de 100.000 viajeros al año a los que da servicio esa estación.

En ella paran 56 rutas de transporte colectivo de viajeros que con la remodelación disfrutarán de "servicios públicos de alta calidad", ha subrayado Fernández Mañueco.

Ha recordado que en la actual legislatura autonómica también se han remodelado las estaciones de Ávila, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo o Almazán, entre otras, y están en obras las de Valladolid y Burgo de Osma en obras, mientras que de la de Zamora ciudad se sacó a licitación la pasada semana el proyecto de remodelación.

El máximo responsable autonómico ha declarado que la remodelación de la estación de autobuses es un "buen ejemplo del firme compromiso con Benavente" de la Junta de Castilla y León.

Ha recordado además que en el presupuesto autonómico de 2026, para el que aún no hay apoyos parlamentarios suficientes, se contemplan inversiones en la comarca de Benavente en polígonos como el de Villabrázaro y el Puerta del Noroeste, en el colegio público Fernando II y en la residencia de mayores pública de Benavente.