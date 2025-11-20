El mejor lugar de parada y fonda

Foto de familia de los premiados por La Posada de El Mundo de Castilla y LeónLeticia Pérez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reivindicó ayer «el talento y la dedicación» de los sectores turístico y enogastronómico de la Comunidad para convertirla en «referente nacional e internacional», y que ejemplificó con los 14 galardonados de la XIII edición de los Premios La Posada que El Mundo de Castilla y León entregó hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Allí, en el que definió como «uno de los acontecimientos sociales más importantes de la Comunidad», el presidente autonómico, en declaraciones recogidas por Ical, destacó a Castilla y León como «potencia en turismo», especialmente en el rural, donde cuenta con más de 30.000 plazas disponibles y «el mayor número de empleados de España en este ámbito», que alcanzó los 82.200 afiliados a la Seguridad Social en el mes de agosto. También recordó que Castilla y León es «referente en turismo gastronómico» y «líder nacional» en enoturismo, así como una «potencia» en turismo de naturaleza, activo y cultural, con ejemplos como el Castillo de Ponferrada, «emblema del Camino de Santiago», que acumula más de dos millones de visitas y una actividad creciente.

Mañueco destacó que los nueve millones de visitantes que llegan a Castilla y León cada año «encuentran el paraíso del mantel y la mesa», con restaurantes que son «un gran activo para cada una de las nueve provincias» y que facturan más de 550 millones de euros anuales gracias a una «merecidísima fama creciente» que en los premios de hoy representan centros como el Lera, Casa Juan Andrés, Oroviejo, La Lobita, Dámaso o Cuzeo.

Restaurantes que, como señaló el presidente de la Junta, trabajan con «la mejor materia prima» que provee una industria agroalimentaria de Castilla y León «de primer nivel nacional e internacional», con 16.000 millones de euros de facturación y 44.500 empleados que permiten, con su trabajo, que las exportaciones alcancen un «récord histórico» de 3.485 millones de euros de valor, un 64 por ciento más que en 2018.

«Desde el Gobierno autonómico estamos apostando por apoyar la proyección y el atractivo de nuestra agroalimentación con el Plan de la Agroindustria, donde llevamos movilizados 221 millones de euros y reforzamos la marca Tierra de Sabor con el patrocinio de la selección española de fútbol», informó Mañueco, que también defendió la partida de inversión productiva en la industria agroalimentaria incluida dentro del proyecto de presupuestos para 2026. Pero además del producto agroalimentario del que se nutren los restaurantes de Castilla y León para su cocina, Mañueco también presumió del «vino de ensueño» que se produce en la Comunidad como «el mejor acompañamiento», gracias a un sector que factura 1.000 millones de euros y sostiene a 33.000 personas trabajando, «la mayoría en el mundo rural»

«Tenéis todo el apoyo del Gobierno de Castilla y León», aseguró el presidente autonómico, que cifró en 103 millones de euros el presupuesto para apoyar inversiones en bodegas y facilitar la promoción exterior del vino así como la apuesta del Itacyl para «seguir mejorando el sector vitivinícola con innovación de la cepa a la copa».

Tras dedicar unas palabras a cada uno de los 14 premiados en la XIII edición de los Premios La Posada, especialmente a Jesús Yllera por su galardón a toda una vida dedicada al vino, Mañueco concluyó que en Castilla y León «somos gente que nos gusta brillar por nuestro esfuerzo y estar siempre entre los mejores», por lo que prometió que, desde la Junta, van a «seguir haciendo de Castilla y León una referencia imparable, creciendo y haciendo crecer a España».

Los discursos iniciales dieron paso a la entrega de los Premios La Posada a los mejores proyectos provinciales, que correspondieron a Casa Juan Andrés (León), Pan de Panes (Ávila), Bizcochos Noel (Burgos), Bodega Remigio Salas (Palencia), Restaurante Oroviejo (Salamanca), Jamones Monte Nevado (Segovia), Restaurante La Lobita (Soria), Restaurante Dámaso (Valladolid) y Restaurante Cuzeo (Zamora). En cuanto a los galardones a las mejores iniciativas, recayeron en el Castillo de Ponferrada en la categoría de turismo, en el Restaurante Lera dentro de la categoría de restaurantes, en Dulces Galicia como empresa agroalimentaria del año y en Carmelo Rodero entre las iniciativas enológicas y vitivinícolas de la Comunidad.

«El futuro se construye con esfuerzo, raíces y esperanza», dice Adriana Ulibarri

La presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, agradeció el apoyo de las instituciones y el conocimiento del «ilustre» jurado que eligió a los premiados, a los que definió como «ejemplo para toda Castilla y León» porque recuerdan que «el futuro se construye con esfuerzo, raíces y esperanza». «La grandeza de Castilla y León no se mide en mapas y cifras, sino en las manos que trabajan, en los sueños que se heredan y en la pasión con la que levantan su proyecto cada día», sentenció.

El director de El Mundo de Castilla y León, Pablo R. Lago hizo memoria sobre los 13 años de historia de los Premios La Posada, sus 184 galardonados y todo lo ocurrido en ese periodo en España, y tras dedicar unas palabras a los recientemente fallecidos José María Ayala y Manuel Carlos Cachafeiro, distanció al medio que dirige de la equidistancia: «Lo nuestro es antiséptico, tomar partido e influir».

En una gala presentada por la directora de Informativos de CyLTV, Marisa Vázquez, uno de los momentos más esperados llegó con la entrega del Premio La Posada Toda Una Vida a Jesús Yllera, quien reconoció la «ilusión» que le supuso el galardón y reconoció que «cuando uno se dedica a lo que más le apasiona, el tiempo vuela con gusto. En mi caso, dedicado a hacer más felices a nuestros clientes y amigos», dijo.

Yllera extendió su reconocimiento al resto de galardonados como «verdadero corazón de las empresas agroalimentarias y de turismo de Castilla y León». «Eso, en una tierra de tan buen corazón, es decir mucho», sostuvo. Además, recordó los momentos de su vida dedicados al vino y subrayó que «para vivir así, prefiero no morir. Me apunto a unas añadas más», concluyó.

Al acto, además del presidente de la Junta y el alcalde de Valladolid, también acudieron el delegado del Gobierno en Castilla y León, el leonés Nicanor Sen, el presidente de las Cortes autonómicas, Carlos Pollán, y el vicepresidente del Senado, Javier Maroto, entre otras autoridades.