Polémica en Valladolid: anulan un examen de oposiciones a Policía Local por calcar un caso práctico

El tribunal responsable de los exámenes de oposición a trece agentes de la Policía Local en Valladolid, reunido esta tarde a instancias del Ayuntamiento, ha decidido anular una de las pruebas al comprobar que parte de su anunciado "coincidía literalmente" con un caso práctico de una academia de preparación.

El enunciado del caso práctico, parte de una prueba celebrada ayer, "coincidía literalmente con un material elaborado por una academia de preparación de oposiciones, difundido el pasado mes de agosto, lo que podría suponer un perjuicio para la igualdad de oportunidades entre aspirantes", explica el Ayuntamiento de Valladolid en una nota.

Se trata de un atropello ficticio ocurrido en una calle cuyas circunstancias expositivas son las mismas entre la prueba oficial y el material didáctico.

Calco literal

Coinciden el nombre de la calle, la marca y modelo del vehículo implicado, la matrícula ficticia, la tasa de alcohol arrojada por el conductor implicado y otros datos relativos a la ITV, recibo del seguro y privación de permiso de conducción por sentencia judicial, todo ello perteneciente al supuesto práctico.

Para preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todos los aspirantes, el tribunal encargado de evaluar y adjudicar las plazas ha acordado la repetición del ejercicio en una fecha próxima que será decidida el próximo lunes y publicada en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Los sobres con los otros dos ejercicios ya realizados, test y pruebas físicas, no han sido abiertos y se encuentran bajo custodia, firmados y precintados para garantizar la integridad del proceso, según las mismas fuentes.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, ha recordado que el tribunal responsable de la oposición, formado por funcionarios municipales, "es soberano" y garantizado que el Ayuntamiento permanecerá atento "para que no se repita estas situaciones en ningún proceso selectivo".

Las trece plazas de agente de la Policía Municipal se distribuyen en turno libre (9), movilidad (3) y reserva para personal de tropa y marinería (1).

CC.OO pide explicaciones

Ante esta situación, CC.OO ha pedido "explicaciones urgentes" al Ayuntamiento de Valladolid ante "posibles irregularidades" en el proceso de selección, ha lamentado la existencia de este tipo de situaciones y exigido la necesidad de garantizar "la transparencia y confianza en los procedimientos públicos".

El ejercicio práctico motivo de esa polémica es el tercer ejercicio del proceso selectivo al que se han sometido los aspirantes a las trece plazas de Policía Local, después de las pruebas físicas y un test.