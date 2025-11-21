Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León impulsa el programa educativo 'Testimonio de Víctimas del Terrorismo en las Aulas', una iniciativa que desde su creación en el curso 2017-2018 ha permitido a cerca de 18.000 alumnos de más de 200 centros de la Comunidad conocer de cerca las consecuencias del terrorismo y la importancia de mantener viva la memoria de sus víctimas.

El Colegio 'Nuestra Señora del Rosario' (Los Dominicos) de Valladolid ha acogido este viernes una nueva sesión de este programa, con la participación de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien relató su secuestro a manos de ETA durante 532 días. En el acto han participado los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y de Educación, Rocío Lucas.

Lucas ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es "sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias trágicas del terrorismo, tanto para la vida de las personas como para la sociedad en su conjunto, y fomentar el rechazo a la violencia y su deslegitimación, así como el respeto y la consideración hacia las víctimas".

Por su parte, González Gago ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con "la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad", destacando la voluntad de seguir colaborando con las víctimas del terrorismo y con el ámbito educativo, "para que su testimonio y legado sigan ocupando un lugar central en nuestra sociedad".

El programa, desarrollado por la Consejería de Educación y el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, combina unidades didácticas sobre este tema con encuentros en los que los alumnos escuchan directamente el testimonio de las víctimas. Durante este curso, está prevista su realización en 59 centros escolares de la Comunidad.