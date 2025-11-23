Zapatero desvela que ve a Sánchez decidido a ir a elecciones y ganar

Publicado por Agencias Salamanca Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha desvelado este sábado que la semana pasada compartió un «café largo» con el presiente actual, Pedro Sánchez, quien «está muy bien»: «Fuerte, determinado y convencido», ha resumido. Durante su intervención en la Escuela de Gobierno organizada en Salamanca por el PSOE de Castilla y León, Zapatero ha ironizado con que la decisión de Sánchez de presentarse nuevamente a las elecciones debe ser también una «buena noticia» para el PP, porque si se pasan el día diciendo que es «lo peor e lo peor y el más malo», estarán «deseando que se presente». Ha detallado que estuvieron hablando «sobre todo de vivienda y de problemas geoestratégicos», y que le vio «con madurez política y decidido» para «ir a las elecciones y ganar». «Está muy bien Pero, estad tranquilos», ha insistido Zapatero, convencido de que la crítica personalizada en Sánchez y el sanchismo no es real, porque lo que molesta a la derecha es un país que sube el salario mínimo, que sube los impuestos a quienes ellos quieren exonerar, que defiende «la paz frente a la derecha en Gaza». Sobre la conmemoración de los 50 años desde el fallecimiento del dictador Franco y la vuelta a la democracia, Zapatero ha asegurado que el resumen de estas cinco décadas es que son «los mejores años de la historia de España». Zapatero ha defendido la «fuerza pacificadora» que han tenido medias desarrolladas por Pedro Sánchez como la Ley de Amnistía y ha ironizado con que, pese a cuestionar al expresident Puigdemont como golpista y terrorista, el PP ahora «le está haciendo ojitos todos los días» por si acaso apoya una hipotética moción de censura contra el presidente Sánchez. «Me alegro de que esté ahí el PP a ver qué pasa», ha bromeado. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez es el responsable del «mejor momento de la historia» que atraviesa España, debido a que «no hay violencia política, no hay crisis territoriales, la situación del empleo ha alcanzado cotas históricas». De esta forma se ha expresado durante la clausura de la IV Escuela de Gobierno que el PSOE de Castilla y León ha celebrado en Salamanca, donde ha destacado el incremento de las pensiones y del Salario Mínimo Vital, la existencia del Ingreso Mínimo Vital, la reducción de desigualdades y la existencia de una economía productiva y competitiva. Durante su intervención, también ha señalado una «obligada reflexión» sobre los 50 años de democracia tras la muerte de Franco, los «mejores 50 años de la historia de España», porque «no ha habido país que haya progresado y prosperado tanto» en ese período. Durante el acto de clausura, Zapatero ha asegurado, además, que los socialistas van «a ganar estas elecciones en Castilla y León». «Hasta ahora hemos aceptado la tarea de oposición sin ira, pero ahora Carlos tiene un proyecto para Castilla y León», sostiene y asegura que se va a volcar en su campaña por cómo va el país y porque los dos valores «más importantes son la lealtad con tus ideas y los que te han apoyado y la humildad, que es la auténtica libertad».

