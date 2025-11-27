'Releo Plus' hasta el 19 de diciembre: la guía definitiva para solicitar la ayuda para libros escolares

Varios niños ojean libros en una de las aulas del colegio La Asunción, que acoge a cerca de 700 alumnos que cursan desde Infantil hasta segundo de Bachillerato en el centro educativo leonés.

La Consejería de Educación de Castilla y León ha abierto el plazo para solicitar las ayudas del programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus" para el próximo curso escolar. Si tienes hijos en Primaria o ESO, esta es la oportunidad de acceder a libros gratuitos o recibir una ayuda económica.

Fecha Límite: El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 27 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2025, ambos incluidos.

El programa tiene un enfoque de renta, buscando beneficiar a las familias con menos recursos:

Niveles Educativos: El alumno debe estar matriculado en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en centros docentes de Castilla y León.

Límite de Renta: Las familias deben haber tenido rentas en 2025 inferiores a 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Este umbral se ha incrementado (antes era de 2,84) para que más alumnos puedan acceder.

Coeficientes Correctores: Se aplican coeficientes para elevar el límite de renta en casos especiales, como:

Familias Numerosas (según el número de hijos).

Familias que viven en el medio rural (municipios de menos de 10.000 habitantes, y especialmente de menos de 5.000).

Familias con alguna persona con discapacidad, víctima de terrorismo o de violencia de género.

El programa combina la entrega de libros del banco de libros del centro con una ayuda dineraria:

Libros en Especie: Los alumnos beneficiarios tienen derecho al uso gratuito de libros de texto del banco de libros de su centro (prioritario).

Ayuda Dineraria: Si el centro no puede cubrir la totalidad de los libros con el banco, se concede una ayuda económica para que las familias puedan comprarlos, con las siguientes cuantías máximas:

Educación Primaria: 280 €

ESO: 350 €

Modelo de Solicitud: Se debe cumplimentar una solicitud por cada alumno.

Solicitantes Anteriores: Si ya participaste en años anteriores, tu formulario aparecerá parcialmente cumplimentado en el Portal de Educación, facilitando la actualización de datos.

Presentación:

Vía Electrónica: A través de la Sede Electrónica de la Administración de Castilla y León.

Presencial: Preferentemente, en la Secretaría del centro docente donde el alumno esté matriculado.