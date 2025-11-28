Castilla y León sumó once víctimas mortales por incendios en viviendas durante 2024

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Castilla y León sumó once víctimas mortales en incendios ocurridos en viviendas durante 2024, lo que supone un índice de 4,60 fallecidos por millón de habitantes, según el informe 'Víctimas de Incendios en España en 2024', presentado este viernes por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

La cifra iguala la registrada en 2020 y 2022 y se mantiene por encima de los siete fallecidos de 2023, aunque lejos del máximo histórico reciente (12 muertes en 2022).

En el conjunto nacional, 234 personas perdieron la vida en incendios y explosiones en 2024, de las que 172 fallecieron en viviendas, lo que convierte al pasado año en el tercero con más víctimas desde 2010. El índice nacional se situó en 4,81 fallecidos por millón de habitantes.

En Castilla y León, ocho de las víctimas fueron hombres y tres mujeres, todas mayores de 45 años.

Diciembre fue el mes más trágico, con cuatro fallecidos, y el viernes el día con más víctimas, al concentrar seis muertes. La franja horaria más crítica fue la mañana, entre las 08.00 y las 12.00 horas, con tres fallecidos.

El informe advierte de que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que un mínimo cambio en el número de víctimas puede alterar sustancialmente las tasas poblacionales y la posición entre comunidades autónomas.

Por número total de víctimas, Andalucía lideró la estadística con 57 fallecidos (47 en viviendas), seguida de Comunidad Valenciana (43) y Aragón (23).

Por índice de fallecidos por millón de habitantes, Aragón fue la más afectada (17,02), seguida de La Rioja (9,25) y Comunidad Valenciana (8,08). Castilla y León, con 16 muertes totales (11 en viviendas), se situó en la parte media de la tabla, con un índice de 6,69 en el total y 4,60 en viviendas.

El estudio subraya que el 82,5% de las muertes en viviendas se debieron a intoxicación por humo y gases tóxicos, y que el riesgo de morir en un incendio fue casi cinco veces mayor para quienes vivían solos. Los incendios se originaron principalmente por problemas eléctricos (41,9%) y por aparatos productores de calor (20,4%), y se concentraron en los meses fríos, con diciembre y febrero como los más críticos.

Fundación MAPFRE y APTB insisten en la necesidad de instalar detectores de humo, presentes solo en uno de cada cuatro hogares españoles, y recuerdan que su obligatoriedad en viviendas de nueva construcción está prevista en el Código Técnico de la Edificación a partir de 2026.