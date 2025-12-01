Detenida la integrante de un grupo itinerante especializado en robo de casas

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer acusada de un delito de robo con fuerza en domicilio que formaba parte de grupo itinerante especializado en este tipo de hechos delictivos. Los hechos ocurrieron sobe las 18 horas del pasado jueves, cuando una llamada al 091 informó que había una persona retenida que había cometido un robo en una céntrica calle de ciudad.

Al llegar a lugar de los hechos, los agentes fueron requeridos por unas seis personas junto a un hombre que tenía retenida a una mujer en el suelo, y esparcido a su alrededor, un destornillador de grandes dimensiones, un par de guantes, una bolsa con ropa y una linterna. El hombre manifestó a los agentes que momentos antes, cuando se encontraba de regreso junto a su madre, observó que la puerta del domicilio tenía la cerradura forzada, a la vez que oyó voces y pasos apresurados en las escaleras, por lo que sospechando que fueran ladrones, se lanzó en persecución de tres mujeres que bajaban apresuradamente.

Esta persona, según su testimonio, logró retener a una de ellas, mientras las otras dos intentaban impedirlo y, a la vez, recuperar una bolsa. En ese momento, varias personas que oyeron las voces acudieron en auxilio del hombre, entonces abandonaron a su compañera y se dieron a la fuga.

Cuando los agentes revisaron la bolsa de ropa, la madre del hombre reconoció las prendas como de su propiedad sin ningún género de dudas. Además, los agentes localizaron entre las pertenencias de la mujer varios útiles que se usan habitualmente para robos en viviendas, tales como dos plásticos para abrir el resbalón de las puertas y diversas joyas también propiedad de la víctima.

Los agentes reconocieron a la mujer como una delincuente buscada por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial en difusiones policiales internas. La investigación ha determinado la pertenencia de la mujer a un grupo de delincuentes itinerantes, especializadas en robos con fuerza en domicilios. La detenida, de origen extranjero, está en prisión.