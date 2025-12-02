CyL busca en Alemania inversores industriales para crecer

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mantiene una reunión con el ministro de Baviera de asuntos europeos e internacional Eric Beisswenger, en Alemania.Agencia ICAL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, impulsó ayer los lazos de la Comunidad con el Estado de Baviera para fortalecer las exportaciones a este territorio de Alemania desde Castilla y León y captar inversiones. Asimismo, ambos territorio se alinean para defender una industria “fuerte” que “siga contando” en el seno de la Unión Europea, con una transición energética que no la ponga en riesgo.

Fernández Carriedo inició en Munich una visita económica y comercial con distintas entidades públicas y privadas del Estado Federal de Baviera, uno de los Lander con mayor dinamismo económico en Alemania. En esta misión institucional estuvo acompañado por el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y responsables del área de internacionalización y captación de inversiones del Icecyl.

“Castilla León y Baviera son dos regiones muy industriales y con un peso muy importante del sector del automóvil, del aeronáutico y aeroespacial, del químico -farmacéutico, y defendemos conjuntamente ante la Unión Europea una Europa con una industria fuerte, una Europa con una industria que haga una transición hacia el futuro, pero esa transición nunca puede poner en riesgo el sector industrial y el empleo y la industria”, aseguró.

La agenda de trabajo comenzó a primera hora de la mañana con una reunión con Volker Leinweber, director, y Lisa Zölch, responsable de Comercio Exterior de la Asociación Empresarial de Baviera (Vereinigung der Bayerischer Wirtschaft, VBW) equivalente a la representación de la patronal económica, informa Ical.

En la reunión se abordaron aspectos relativos a mecanismos de colaboración público-privada para promover la inversión y la innovación; el modelo de dialogo social y concertación bávara; estrategias de adaptación del tejido empresarial a la transición energética y digital; servicios de apoyo a la internacionalización y cooperación interregional que ofrece a sus miembros y su papel en la política industrial e innovación del Estado de Baviera.

Posteriormente, el consejero mantuvo un encuentro con el miembro del Consejo y director del Departamento de Internacional, Industria, Innovación y Emprendimiento de la BIHK, Christoph Angerbauer, una institución equivalente al Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Baviera. El Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (BIHK) es la organización que engloba de las nueve Cámaras de Industria y Comercio, que representa a alrededor de un millón de empresas de todos los tamaños y sectores.

En la reunión se conocieron las iniciativas de formación y cualificación profesional a través del sistema dual de aprendizaje; el asesoramiento a empresas extranjeras interesadas en implantarse en Baviera, incluyendo normativa, trámites, incentivos y oportunidades de colaboración con socios locales. Asimismo, aspectos como el impulso a la innovación y la digitalización en el marco de ‘Industrie 4.0.’ y la coordinación de misiones comerciales, ferias y encuentros empresariales.

Reuniones con los ministerios de Baviera

El consejero de Economía y Hacienda mantuvo un encuentro institucional con el ministro de Asuntos Europeos e Internacionales, Eric Beißwenger, que se centró especialmente en los cambios en la gobernanza europea para sectores como la defensa o la seguridad. Asimismo, la delegación de la Junta de Castilla y León tuvo una reunión de trabajo en el Ministerio de Economía, Desarrollo Regional y Energía de Baviera con Gudrun Weidmann, Directora Ministerial y del Departamento de Internacionalización y Política Local.

En este encuentro se trabajó sobre sus instrumentos de apoyo a la localización de inversiones y las medidas de acompañamiento a empresas extranjeras; ecosistemas de innovación y clústeres industriales para la cooperación entre el sector público, privado y académico; digitalización industrial (Industrie 4.0); programas de sostenibilidad y transición energética dirigidos a empresas manufactureras, así como las alianzas internacionales y proyectos de cooperación interregional de Baviera.

Durante la reunión se trataron distintos programas de atracción de inversión extranjera; instrumentos de apoyo financiero y técnico disponibles para empresas en fase de implantación o expansión, la planificación de parques industriales y tecnológicos; criterios de sostenibilidad y digitalización que guían la selección de proyectos estratégicos en Baviera; y mecanismos de cooperación transregional o internacional que facilitan el intercambio de experiencias y el establecimiento de redes empresariales.

Asimismo, la jornada contó con encuentros empresariales, primero con la empresa Quantum Capital, inversor privado especializado en la adquisición y transformación de empresas industriales con potencial de desarrollo y finalmente con una visita a las instalaciones de la empresa del sector biotecnológico Wacker. La agenda de trabajo continúa mañana martes con acciones específicas con inversores alemanes.

Alemania, 6º cliente de Castilla y León

Las relaciones comerciales de Castilla y León con Alemania han sido “muy intensas y favorables” y muestran una evolución muy positiva en los últimos años. Las ventas de la Comunidad a este país se han incrementado el 60,5 por ciento en los últimos cinco años, cerrando el año 2024 con 1.212 millones de euros.

Alemania se sitúa como el 6º destino de las ventas regionales. Asimismo, se posiciona como segundo proveedor para Castilla y León por detrás de Francia. Las importaciones muestran una tendencia creciente en los últimos años, aumentando su un 26 por ciento.

Aproximadamente el 50 por ciento de las exportaciones de Castilla y León a este mercado se corresponden con el sector de la automoción que se incrementan casi un 70 por ciento en los últimos cinco años debido a las fuertes exportaciones realizadas de neumáticos, componentes de vehículos y coches.

El segundo sector en importancia es el agroalimentario con un crecimiento del 38 por ciento en los cinco últimos años. El sector de maquinaria y bienes de equipo se sitúa en 3ª posición, con un crecimiento del 304 por ciento, alcanzando en 2024 un valor de 124 millones de euros, el diez por ciento de la exportación de la Comunidad a este país. Le siguen en cuarta posición el sector de productos metálicos con un crecimiento del 7,7 por ciento, y en quinto lugar el sector químico-farmacéutico, con crecimiento del 4,1 por ciento en el periodo 2020-2024.

Récord de exportaciones

Castilla y León batió el récord de exportaciones en 2024 con más de 21.212 millones de euros un, 14,7 por ciento más, con una balanza comercial positiva. y una tasa de cobertura del 131 por ciento.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Icecyl, aumentó en un 130 por ciento el gasto en promoción internacional de empresas y productos, que ha pasado de los 2,66 millones en 2022, hasta los 6,14 millones en 2024.

Por otra parte, en 2024, el número de empresas de Castilla y León que exportaron a Alemania fue de 672 de las que un 61 por ciento lo hacen de forma regular (411 empresas), cifra que se ha incrementado en cinco puntos en 2024.

Más del 50 por ciento de estas empresas exportadoras regulares se enmarcan en el sector de productos industriales y de tecnología; un 62 por ciento de los exportadores totales lo hacen en este sector. El resto de las empresas exportadoras regulares se reparte entre los sectores de productos agroalimentarios (27 por ciento) y bebidas (20 por ciento).