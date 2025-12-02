José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, fallece repentinamente a los 61 años

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha expresado sus condolencias por el fallecimiento repentino del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos.

"En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine", ha expresado el Consistorio a través de un mensaje publicado en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha señalado que Cienfuegos, en las tres ediciones que ha dirigido la "querida" Seminci, ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso.

"Era un amante de la vida y de las personas y un entusiasta, así como una persona llena de ilusión. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos", ha apostillado.