Balance del viaje de Carriedo a Babiera: empresas alemanas se interesan en invertir 350 M y crear 1.100 empleos

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, dijo ayer que varias empresas alemanas han mostrado «un verdadero interés» por invertir en Castilla y León, con proyectos que podrían alcanzar un importe total de 350 millones de euros y generar en torno a 1.100 puestos de trabajo.

Fernández Carriedo, que se encuentra en Alemania dentro de una misión comercial donde mantiene contactos empresariales, ha explicado que algunas de las compañías interesadas ya habían mantenido reuniones previas en la Comunidad y que ahora se busca «establecer nuevas fuentes de colaboración».

El consejero ha destacado que estas inversiones reforzarían el compromiso de las empresas con la innovación y se concentrarían en sectores estratégicos para Castilla y León, como el de la automoción y los componentes, la biotecnología y la defensa.

«Creemos que en los próximos meses este trabajo conjunto puede traducirse en proyectos concretos que generen empleo y fortalezcan la competitividad de nuestra tierra», ha señalado.

El consejero ha situado a Castilla y León como «socio estratégico» y «destino de inversión» para las empresas alemanas y fondos de inversión con los que se ha reunido en el marco de su visita a Munich. Fernández Carriedo ha hecho una exposición ante diferentes empresas, tras lo que ha mantenido encuentros bilaterales con estas y asociaciones para explorar proyectos concretos. A lo largo de la jornada ha llevado a cabo encuentros con las empresas alemanas Wacker, Rheinmetall, Kiecker y Quantum para la captación de inversiones y proyectos empresariales en CyL.