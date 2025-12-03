Cultura concede los 'Premios a la Excelencia Deportiva' a 225 deportistas y entrenadores de Castilla y León

El triatleta leonés Kevin Tarek Viñuela, distinguido el año pasado con el Premio a la Excelencia DeportivaFERTRI

La Junta de Castilla y León ha concedido los Premios a la Excelencia Deportiva a un total de 225 deportistas y entrenadores de la Comunidad en reconocimiento a los resultados obtenidos durante el año 2024, según publica este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La convocatoria, resuelta por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, cuenta con un presupuesto global de 449.997 euros, que se distribuye entre 173 deportistas y 52 entrenadores conforme a los criterios establecidos en las bases.

Los galardones, que se reparten entre miembros de 32 federaciones deportivas -tanto de Castilla y León como españolas-, distinguen especialmente a las federaciones con mayor número de premiados, encabezadas por las de Patinaje, Atletismo y Rugby.

Desde la Consejería se ha destacado que estos premios buscan fomentar y apoyar el deporte de alto nivel y de competición, con el objetivo de elevar el rendimiento técnico, favorecer la progresión de los deportistas y consolidar su proyección en el ámbito nacional e internacional.

El Gobierno autonómico ha subrayado además que la concesión de estos galardones supone un reconocimiento social al esfuerzo y al trabajo, tanto individual como colectivo, de los deportistas y entrenadores castellanos y leoneses cuyos logros marcaron la temporada pasada.