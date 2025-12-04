Cambio de patrón meteorológico: aire subtropical invade León este puente con temperaturas primaverales (por unas horas)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una potente masa de aire subtropical se instalará sobre España durante el puente de diciembre, trayendo consigo temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año. Este fenómeno meteorológico inusual, que comenzará a notarse desde mañana viernes, provocará un ambiente primaveral en pleno inicio de diciembre, con especial incidencia en León y otras provincias del noroeste peninsular. El contraste con la situación de hace apenas unas semanas resulta notable, ya que muchas estaciones de esquí habían iniciado la temporada 2025-2026 con mejores condiciones nivales que el año anterior.

Según los datos proporcionados por Meteored, esta advección subtropical anormalmente cálida provocará un repunte térmico generalizado, tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas. El modelo europeo de predicción meteorológica confirma que a partir de mañana la dorsal anticiclónica tenderá a instalarse sobre la península, desplazando progresivamente las precipitaciones y nevadas que venían registrándose en los últimos días. Este cambio de patrón meteorológico supone un freno temporal al intenso chorro polar que había favorecido la circulación de borrascas atlánticas por el norte del océano.

El aire cálido subtropical permanecerá sobre territorio español entre el sábado y el próximo miércoles, aunque los modelos de predicción mantienen cierta incertidumbre sobre la duración exacta de este episodio. Durante la jornada del sábado todavía podrían registrarse precipitaciones en diversas zonas, especialmente en Galicia, Andalucía, Extremadura, ambas Castillas y la vertiente cantábrica, pudiendo ser localmente intensas en las comunidades occidentales.

El mapa térmico de España durante el puente

La situación meteorológica para el fin de semana festivo viene marcada por un notable ascenso termométrico. Entre el domingo y el lunes, las precipitaciones quedarán restringidas principalmente al oeste de Galicia, con posibilidad de lluvias aisladas en la Cordillera Cantábrica, Castilla y León o el Sistema Central. Para el martes, si se mantiene el escenario actual del modelo europeo, predominará la estabilidad atmosférica hasta últimas horas, cuando un sistema frontal podría alcanzar Galicia, marcando el inicio del cambio de tiempo.

Un efecto directo de este episodio cálido será el considerable ascenso de la cota de nieve, lo que acelerará el deshielo en muchas zonas montañosas. Asimismo, los expertos alertan sobre la formación de nieblas densas y persistentes en el interior peninsular, que podrían complicar los desplazamientos por carretera durante el puente. Este fenómeno meteorológico también podría manifestarse, aunque de forma más aislada, en algunas zonas costeras.

Temperaturas excepcionales para inicios de diciembre

El ascenso térmico resultará especialmente llamativo en numerosas capitales de provincia. Entre sábado y domingo, las máximas podrían superar localmente los 23-24°C en ciudades como Alicante, Murcia y Valencia. Almería, Castellón y Málaga registrarán valores en torno a los 22°C, mientras que en Badajoz, Barcelona, Girona, Palma, Tarragona y Zaragoza se alcanzarán entre 20°C y 21°C.

En el norte peninsular, ciudades como A Coruña, Bilbao, Ourense, Oviedo, San Sebastián o Santander experimentarán máximas entre 19°C y 20°C, cifras muy por encima de lo habitual para estas fechas. En Canarias, los termómetros oscilarán entre los 20°C y 25°C durante todo el puente, con la particularidad añadida de que los cielos se presentarán turbios debido a la intrusión de polvo sahariano en la atmósfera.

Este episodio primaveral en diciembre no solo afectará a las temperaturas diurnas. Los valores nocturnos también experimentarán un ascenso notable debido a la advección subtropical, situándose en algunos puntos de la península entre 5°C y 10°C por encima de la media estacional. Como consecuencia, las heladas prácticamente desaparecerán del interior peninsular durante estos días.

Perspectivas a medio plazo: ¿vuelta al frío invernal?

A partir del martes, los modelos de predicción apuntan a un progresivo descenso térmico que avanzaría de oeste a este, aunque todavía existe incertidumbre sobre la intensidad y velocidad de este cambio. Este episodio cálido contrasta notablemente con la situación de semanas anteriores, cuando el chorro polar intenso había propiciado un ambiente más propio de la época con precipitaciones generalizadas y nevadas en zonas montañosas.

El comportamiento del anticiclón y su interacción con el frente atlántico determinarán la evolución meteorológica para la segunda semana de diciembre. Los expertos no descartan que, tras este paréntesis primaveral, las condiciones invernales regresen con fuerza, especialmente en la mitad norte peninsular, donde las estaciones de esquí miran con preocupación el deshielo que provocará este episodio cálido.

¿Qué es una masa de aire subtropical?

Una masa de aire subtropical es un volumen atmosférico que se origina en latitudes entre 20° y 35°, caracterizado por temperaturas elevadas y considerable contenido de humedad. Cuando estas masas de aire se desplazan hacia latitudes más septentrionales, como ocurrirá durante este puente en la península ibérica, provocan aumentos significativos de temperatura respecto a los valores normales de la época.

En el caso concreto de este episodio de diciembre de 2025, la masa subtropical proviene del norte de África y el Atlántico oriental, y su desplazamiento está relacionado con la configuración de alta presión que se instalará sobre Europa occidental. Este tipo de fenómenos se están volviendo más frecuentes e intensos en los últimos años, lo que algunos expertos vinculan con las alteraciones en la circulación atmosférica general asociadas al cambio climático.