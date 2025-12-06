Hallan pruebas «fehacientes contra el jefe de Estupefacientes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios que incriminan al jefe del Grupo de Estupefacientes, detenido junto a otras seis personas, ajenas al cuerpo, en el marco de una operación abierta a principios de año, que incluyó también varios registros en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda. El jefe superior de la Policía Nacional en CyL, Juan Carlos Hernández Muñoz se refirió al jefe antidroga como excompañero, así como un «garbanzo negro», pero aseguró que el cuerpo cuenta con unidades para apartarles porque insistió su conducta, a la vista de los hechos, choca con con los principios y valores de la Policía Nacional, que aseguró continuará con su labor. Asimismo, explicó que el jefe de estupefacientes continúa detenido y señaló que no hay más agentes implicados.También desvinculó de los hechos que se investigan a su mujer, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, exprocuradora de las Cortes, que señaló desconocía lo que presuntamente estaba haciendo su marido. Igualmente, el jefe superior señaló que se ha incoado un expediente disciplinario contra el jefe antidroga por una falta grave o muy grave, lo que implica la suspensión de empleo y sueldo. En este caso debe ser firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo, algo que se producirá esta semana.