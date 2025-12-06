Mañueco apela al "espíritu de entendimiento" de la Transición: "Sólo el PP defiende la Constitución"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto tradicional de conmemoración de la Constitución Española por parte de Nuevas Generaciones de Salamanca junto a su presidente provincial, Ángel Porras, y el presidente del PP salmantino, Carlos García Carbayo.Jesús Formigo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó este viernes su participación en el acto conmemorativo del Día de la Constitución organizado por Nuevas Generaciones de Salamanca para reivindicar “el espíritu de entendimiento” de la Transición y defendió que en la actualidad “solo el Partido Popular defiende de manera firme y coherente los valores constitucionales”. El encuentro, celebrado en la Plaza del Liceo, reunió a dirigentes regionales y provinciales del PP y a un nutrido grupo de jóvenes de la organización juvenil.

Mañueco situó el acto en la línea de la campaña anual que Nuevas Generaciones dedica a la defensa de la Constitución y recordó que aquellos años de transición “permitieron pasar de una oscura dictadura a la alegría, la ilusión y la libertad de la democracia”. Subrayó que ese espíritu debería ser hoy la guía para la acción política, si bien lamentó que “no se dan las circunstancias”, porque “unas fuerzas y otras están más preocupadas por el bloqueo y el conflicto permanente que por el buen funcionamiento de la democracia”, informa Ical.

En este sentido, sostuvo que el PP es, a su juicio, “la única fuerza política comprometida con la Constitución” en el panorama actual y apeló a la sociedad de Castilla y León, “siempre tan implicada en la construcción nacional de España”, a reivindicar su papel histórico, presente y futuro. Incorporó a su discurso una defensa explícita de los principios constitucionales de libertad, igualdad y solidaridad, que consideró “fundamentales en un momento en el que diversas instituciones del país viven tensiones y crisis”.

Política de vivienda

El presidente autonómico dedicó parte de su intervención a la política de vivienda de la Junta, un asunto que quiso poner “especialmente en valor” coincidiendo con el acto. Recordó que Castilla y León destina “cerca de 50 millones de euros al año” a las ayudas al alquiler, dirigidas tanto a familias y personas mayores como a jóvenes que buscan emanciparse. “Más de 6.200 jóvenes pueden independizarse gracias a estas ayudas, de las que el 35 por ciento se dirige a menores de 35 años”, detalló, antes de definir esta política como “una de las señas de identidad del compromiso social y la generosidad de la Comunidad”.

Mañueco respondió también a las preguntas planteadas al término del acto, en las que se le inquirió sobre el funcionamiento de instituciones como la Fiscalía o la Justicia, o sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución. El presidente fue tajante al asegurar que “para abordar una reforma constitucional se tendrían que dar las mismas condiciones que durante la Transición, y hoy no se dan”. A su juicio, la prioridad debe ser “desterrar el conflicto permanente” y centrarse en la gestión diaria, ofreciendo resultados y garantizando el buen funcionamiento de los servicios públicos. Señaló, además, que los últimos 40 años de democracia han sido “el periodo más exitoso de nuestra historia reciente”.

El presidente provincial de Nuevas Generaciones, Ángel Porras, abrió el acto reivindicando los valores de libertad, igualdad de oportunidades, educación sin sectarismos, empleo juvenil y defensa de la salud mental. Subrayó el “compromiso” de Mañueco con Salamanca y elogió las políticas de la Junta como ejemplo de aplicación práctica de los principios constitucionales. Denunció también el “falso socialismo” y el “pseudo feminismo” que, según dijo, se limita a “inflar de publicidad institucional” en materia de vivienda sin aportar soluciones reales.

Porras agradeció la presencia de los representantes institucionales y de los jóvenes de NNGG en un día que definió como “tan importante para reivindicar la Carta Magna”. Concluyó con un llamamiento a defender “un futuro sin discriminación por lugar de nacimiento, raza, sexo, religión o creencias políticas”, antes de proclamar: “Viva España y viva la Constitución”.