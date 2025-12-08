La Junta destaca el impulso a la sostenibilidad ambiental en los centros museísticos que gestiona

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha destacado su apuesta por liderar la transformación de su amplia red de centros museísticos autonómicos, provinciales, estatales y privados.

Recientemente se ha presentado un estudio realizado por la Junta de Castilla y León sobre la sostenibilidad ambiental en los centros museísticos de la Comunidad, así como para dar a conocer las propuestas de acciones futuras y trabajo en común para impulsar la sostenibilidad ambiental, según han informado fuentes de la Administración autonómica.

El trabajo parte de una encuesta remitida a los 170 centros museísticos de Castilla y León, los que figuran en el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León y los que gestiona la Administración General del Estado. De ellos han respondido 56, lo que supone el 33 por ciento del total.

La encuesta incluye 82 preguntas referidas a 10 ámbitos tales como la política de sostenibilidad ambiental, las actividades desarrolladas, el edificio y entorno urbanizado, el consumo de energía, la gestión del agua, la movilidad, los residuos, la compra sostenible y las buenas prácticas.

Las propuestas de acciones futuras y trabajo en común se articularán en dos planos. En primer lugar, sobre la gestión ambiental del centro, centrado en las emisiones a la atmósfera, los residuos, el agua, la biodiversidad, el consumo energético, la compra verde, la movilidad, entre otras.

En segundo lugar, sobre el discurso museístico, ya que las manifestaciones artísticas resultan más relevantes cuando se considera el entorno o medio ambiente en que surgen. Además, con frecuencia, las manifestaciones culturales reflejan las preocupaciones de la sociedad actual por las cuestiones ambientales y de sostenibilidad.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030 que tiene como objetivo construir una sociedad consciente y comprometida con la sostenibilidad, capaz de afrontar retos y aprovechar oportunidades en un contexto digital, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

En una línea similar, la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León concibe el patrimonio cultural como un servicio a las personas y un recurso generador de desarrollo económico y cohesión social. Su enfoque promueve una gestión integral, sostenible y participativa que garantice la conservación y transmisión del patrimonio a las generaciones futuras.

Las actuaciones que se considera incluyen, por un lado, la formación generalista y especializada en eficiencia energética para la calefacción, iluminación y refrigeración, herramientas de gestión ambiental y educación ambiental e interpretación del patrimonio.

Por otro lado, se analizarán las posibilidades para la participación y utilización de índices y acreditaciones de sostenibilidad, con el objetivo de sistematizar la gestión ambiental, comunicar logros y reforzar la imagen institucional.

En la encuesta se ha podido constatar la sensibilidad y buena disposición de los centros museísticos de Castilla y León hacia las cuestiones de sostenibilidad ambiental, así como la existencia de experiencias concretas de buenas prácticas de sostenibilidad lo que posibilita su generalización al conjunto de centros.

Concretamente, 41 centros museísticos, el 73,2 por ciento de los que responden, consideran de interés que su personal pueda recibir formación en sostenibilidad ambiental para mejorar la gestión medioambiental.

Del informe, disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destacan se pueden extraer datos sobre sostenibilidad ambiental de estos centros.