Fallece un hombre de 56 años y cuatro personas más resultan heridas en una colisión entre una furgoneta y dos turismos en Alcazarén

Un varón de 56 años falleció en la noche de este martes y otras cuatro personas resultaron heridas en una colisión registrada entre una furgoneta y dos turismos en el kilómetro 154 de la N-601, en Alcazarén (Valladolid), sentido Olmedo, según informó el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2.

En un inicio, el alertante señaló que uno de los heridos se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo, quien finalmente murió. En ese momento, la sala del 1-1-2 comunicó el suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación Provincial, que movilizó dotaciones de Íscar y Medina del Campo, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que envió dos UVI móviles, un equipo médico de la zona y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 56 años y atendió a otras cuatro personas, una mujer de 50 años, trasladada en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y tres varones de 45, 24 y 20 años (los dos últimos leves), evacuados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Medina del Campo.