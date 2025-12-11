PP y Vox piden derogar la ley de vivienda estatal y rechazan el modelo del PSOE

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley que inste al Gobierno a derogar la Ley de Vivienda estatal de 2023, que «está provocando inseguridad jurídica, reducción de la oferta de vivienda de alquiler y subida de precios a máximos históricos», tal y como explicó la procuradora del Grupo Popular Mercedes Cófreces, defensora de esta proposición. Minutos antes, el Parlamento había rechazado una PNL presentada por el PSOE, también gracias a los votos en contra del PP y Vox, que reclamaba la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo en coordinación con ayuntamientos y diputaciones; una ley autonómica, adherirse al plan estatal y recuperar la promoción pública protegida.

Durante la mañana se contrapusieron dos modelos en materia de vivienda. Por un lado, el presentado por el PP, que Cófreces defendió en su iniciativa, en la que señaló que desde 2017, desde que Pedro Sánchez «llegó a La Moncloa», el precio de venta y alquiler se ha elevado un 70 por ciento en España y siete de cada diez jóvenes que trabajan «no pueden emanciparse por el alto precio del alquiler, con una oferta cada vez más escasas y precios más altos».

La procuradora se preguntó que «para no tener competencias el Gobierno, desde 2023 que se aprobó la ley estatal el mercado del alquiler ha perdido 120.000 inmuebles, 40.000 de ellos en Cataluña, una de las que ha aplicado la zona tensionada». «Lejos de atajar un problema que afecta a todos, Sánchez ha aprobado una ley de vivienda ideológica, errónea, intervencionista, que beneficia al okupa; aumenta las cargas fiscales sobre la vivienda. El PSOE elabora un plan estatal sin el diálogo con las autonomías, que tienen competencias; y ha incumplido las 184.000 viviendas anunciadas en 2023, en plena campaña electoral», señaló, según recogió Ical.

Cófreces rechazó, asimismo, la enmienda de adicción planteada por Vox, dado que la propuesta de resolución del PP, articulada en siete puntos, «va destinada a corregir este cuello de botella en España del mercado de la vivienda»; y comentó que de mil millones de euros invertidos en esta legislatura en vivienda, 600 han sido de «presupuesto propio de la Junta».

Le respondió el socialista Pedro González, quien insistió en que la Junta «solo utiliza mociones como esta, que solo defiende los intereses de los grandes tenedores, mientras el PSOE, los de intereses de los más necesitados». «No cuenten con nosotros con esta iniciativa, que solo trae las pataletas de su jefe», indicó González, en relación a Núñez Feijóo.