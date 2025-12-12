Protección Civil impulsa un programa formativo para mejorar las capacidades de extinción de incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia de Protección Civil y Emergencias quiere concluir, antes de que finalice el año, el programa de formación para mejorar las capacidades de defensa contra los incendios forestales que se producen en la interfaz urbano-forestal. A través de estas actuaciones, la multiplicidad de perfiles personales y profesionales del sistema de protección civil que pueden intervenir en un incendio forestal pueden mejorar sus capacidades profesionales y resiliencia personal para que un incendio iniciado en la interfaz urbano-forestal no acabe convirtiéndose en un gran incendio forestal.

El programa formativo diseñado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias se estructura en dos cursos de temáticas diferentes. La temática del primero son las técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en incendios de la interfaz urbano-forestal para equipos multidisciplinares, se impartirán cuatro ediciones del mismo. En cuanto al segundo, su objeto son las operaciones de extinción en la interfaz urbano-forestal y se impartirán dos ediciones.

Los días 15 y 22 de noviembre tuvieron lugar las dos primeras jornadas formativas del curso sobre técnicas de autoprotección, seguridad e intervención, en Zamora y en Vilviestre del Pinar (Burgos). Las dos siguientes ediciones están previstas para los días 13 y 20 de diciembre, en Baltanás (Palencia) y Arévalo (Ávila), respectivamente.

Entre los días 2 y 5 de diciembre, tuvo lugar la primera edición del curso de operaciones de extinción de incendios en la interfaz urbano-forestal, en IFEZA, el recinto ferial de Zamora; y hoy concluye la segunda edición de este mismo curso, impartido entre el 9 y el 12 de diciembre en Riello (León).

Como en su edición zamorana, al curso de Riello han asistido técnicos y mandos del operativo de extinción de incendios de Castilla y León y mandos de bomberos. En concreto, 16 bomberos pertenecientes a los Ayuntamientos de León, Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Palencia y Valladolid; y de las Diputaciones Provinciales de León, Palencia, Soria y Valladolid y 11 técnicos y mandos del operativo de extinción de incendios.

El objetivo es que tras las treinta y dos horas de formación que dura el curso, estos profesionales controlen la actuación en emergencia que provoca un incendio que afecta a la interfaz urbano-forestal, realicen sus intervenciones siguiendo protocolos organizados de trabajo en este tipo de emergencias, mejoren la seguridad del personal interviniente, adquieran capacidades tácticas y practiquen maniobras específicas de defensa para la interfaz urbano-forestal.

Las tres primeras jornadas del curso han sido de carácter teórico y en ellas se abordaron, entre otros contenidos, las fases de afectación y de operación de un incendio en la interfaz urbano-forestal, las fuentes de peligro, las oportunidades de control del incendio, la protección de las personas, los factores específicos que condicionan su evolución, las emergencias dominó, las maniobras, estrategias y tácticas específicas aplicables y los triajes y operaciones sobre viviendas.

En la jornada del viernes se ha puesto en práctica lo aprendido con un ejercicio de simulacro. En un entorno de pruebas seguro se ha practicado el reconocimiento de una zona de la interfaz urbano-forestal y el impacto sobre ella de un posible incendio forestal. Para dar más realismo al ejercicio, en el ejercicio se han empleado cinco autobombas, dos pick up, un puesto de mando avanzado, recursos de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, de la Diputación Provincial de León, los bomberos forestales y el Ayuntamiento de Riello.

La Directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés Calvo, ha presenciado este viernes el simulacro y ha manifestado su satisfacción por la buena acogida que está teniendo este programa formativo sobre incendios forestales en el que la Junta de Castilla y León ha invertido cerca de 250.000 €, recordando que aún quedan por impartirse las dos jornadas del curso de técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en incendios de la interfaz urbano-forestal para equipos multidisciplinares.

La directora ha insistido una vez más en la importancia de esta formación que facilita que los profesionales puedan actualizar sus capacidades y que permitirá a la consejería, cuando la formación concluya, disponer de un estudio-conclusión que contendrá las lecciones aprendidas y las propuestas de mejora que puedan aplicarse en la próxima campaña de extinción de incendios forestales.