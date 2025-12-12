Mañueco descarta anticipo electoral el 8 de febrero: en Castilla y León serán en marzo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado este viernes un anticipo electoral en esa comunidad para que los comicios coincidan con los de Aragón, que previsiblemente serán el 8 de febrero, y ha insistido en que serán en marzo, ya que agotará la legislatura.

Así lo ha trasladado durante una conversación con el expresidente del Gobierno José María Aznar en Valladolid, que ha moderado el director del 'Norte de Castilla', Ángel Ortiz.

Mañueco ha insistido en que lleva cuatro años diciendo que va a agotar la legislatura, y por ello la convocatoria será en marzo, más allá "de que sea un domingo u otro", ha zanjado.

Este viernes se ha conocido que Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco.