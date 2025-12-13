Mañueco anuncia un "esfuerzo" de 14M para recuperar la actividad perdida por la huelga de médicos

Concentración de médicos llevada a cabo este miércoles en el Hospital de Can Misses de Ibiza, en la segunda de las cuatro jornadas de huelga nacional de médicos, facultativos y residentes convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para rechazar el borrador del nuevo Estatuto Marco. EFE/ Sergio G. Cañizares

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que su gobierno hará un “esfuerzo muy importante", de unos 14 millones de euros, para recuperar la actividad perdida en el sistema sanitario de la Comunidad por los cuatro días de huelga de los médicos y para atender a los ciudadanos “perjudicados” por el paro, que insistió tiene como “culpable” a Pedro Sánchez y su Gobierno.

En la clausura de la Junta Directiva del PP de Ávila, Fernández Mañueco aseguró que la huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco que ha planteado la ministra de Sanidad, Mónica García, ha supuesto en la Comunidad la anulación de 1.200 intervenciones quirúrgicas, así como la suspensión de 18.000 consultas de especialistas y 25.000 en Atención Primaria. “Sólo hay un culpable, el Gobierno”, dijo.

Al respecto, el presidente de la Junta sostuvo que el paro ha tenido un “impacto muy negativo” para la sanidad pública de Castilla y León y ha generado un “gran perjuicio” a los pacientes, ya que en su opinión el Gobierno de Sánchez, con su “mala gestión”, en lugar de “solucionar" la falta de médicos, “los maltrata y los enfada”.

Por ello, Fernández Mañueco avanzó que la Junta reclamará al Ejecutivo central que asuma el coste de recuperar la actividad perdida, unos 14 millones de euros, ya que señaló son ellos los que tienen que pagarlo por su “mala gestión”. Además, hizo hincapié en que trasladarán a los sanitarios que el responsable de esta situación es el Gobierno y no la Junta.

“Nosotros apoyamos las reivindicaciones de los médicos y el culpable es Sánchez, única y exclusivamente”, sentenció Fernández Mañueco, quien puso el valor el trabajo “serio” y la gestión con “rigor” y “seriedad” de la Junta de Castilla y León.